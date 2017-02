Con ayuda de la gente y los Medios

La actriz pudo conseguir la medicación para su madre, que tiene lupus. La ayuda de la gente en las redes.

La jornada empezó con el desesperado pedido de Araceli González por su mamá. Es que la actriz utilizó las redes sociales para pedir ayuda para conseguir un medicamento que toma su madre (tiene lupus), y que no podían conseguir por ningún lado.

Afortunadamente, la viralización del pedido dio sus frutos, y Araceli pudo conseguir el remedio. Así como un familiar de Faibán Mazzei, esposo de la actriz, les pasó el dato de una farmacia que lo tenía, también varios oyentes de radio colaboraron.

En ese sentido, el periodista Gustavo Sylvestre le comunicó a Exitoina que la producción de su programa radial, Mañana Sylvestre, ayudó a Araceli a conseguir el medicamento (Imuran).

Incluso, la propia Araceli celebró la noticia y la compartió en su cuenta de Twitter: “Gracias a todos! Acabo de conseguir un medicamento para mamá! Está en camino! De corazón gracias”.

Quiero agradecer a todas las personas! Públicas y no públicas q me ayudaron! Es desesperante sentir q no se podía conseguir! #lupus #gracias

— Araceli Gonzalez (@araceli_g) 8 de febrero de 2017