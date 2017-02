La emocionante dedicatoria de Nico Vázquez tras ganar un “Estrella de Mar”

Ganó como mejor actor masculino de comedia y se lo dedico a su hermano fallecido. El emotivo momento.

Un momento muy emotivo. Tras la muerte de su hermano Santiago en diciembre del 2016, Nicolás Vázquez se fue a Mar del Plata a hacer temporada teatral. A pesar de que creían que “era todo muy rápido”, el actor está recogiendo sus frutos. Y todo esto es gracias a su hermano.

Nicolás recibió un Estrella de Mar y se lo dedicó a su hermano fallecido en diciembre pasado.

El lunes por la noche entregaron los premios Estrella de Mar en el teatro Auditorium, de la ciudad balnearia, y el actor fue premiado por su desempeño arriba del escenario en la obra “El otro lado de la cama”.

El actor ganó la estatuilla a “Mejor actuación protagónica Masculina de Comedia”. Tras escuchar su nombre, subió al escenario y no pudo contener las lágrimas. Le dedicó el premio a su hermano, su mujer Gimena Accardi, familiares y amigos.

Su mujer lo acompañó durante toda la velada.

“Odio cuando pasa esto porque el escenario no es un lugar para hacer catarsis. Quiero agradecerle a toda la gente que me acompaña, no solamente arriba del escenario, sino abajo, son muchos, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene pero cuando pasa algo como lo que está pasando, sobre todo a mis padres que pasan el momento más duro, uno se da cuenta de que es mucha la gente”, dijo el actor con un nudo en la garganta.

Y confesó: “Gracias a todos los que me acompañan. No les exagero, por 48 horas pasaron 150 personas que traían cosas para comer y tomar. Me hicieron ver el amor como lo sentí siempre pero me lo hicieron ver muy de cerca”.

“Le quiero dedicar este premio a mi mamá, a mi papá y a mi hermana, pero sobre todo se lo quiero dedicar a mi mamá que para mí es un ejemplo de vida, que con sabiduría y amor me despierta con un lindo mensaje. Gracias mamá, si no fuera por vos no estaría acá”, agregó con lágrimas en los ojos.



El elenco de “El otro lado de la cama”.

Para finalizar, recordó a su hermano y, mirando al cielo, le dedicó el premio: “Si no fuera por él, esta comedia no se hubiera hecho. Hace diez años me dijo ‘hacela, la vas a romper toda’. Para vos, hermano, te amo”.

UN GRAN ESPECTÁCULO

“El otro lado de la cama” tuvo 8 nominaciones, de las cuales ganó 6: Escenografía (René Diviú), Mejor comedia, Producción Artística (Javier Faroni), Actuación Femenina de Reparto (Sofía González Gil), Actuación Masculina de Reparto (Benjamín Rojas) y actuación Protagónica Masculina de Comedia (Nicolás Vázquez).

