El Gobierno dio luz verde para que los electrodependientes tengan su ley

El oficialismo se comprometió a tratar en marzo la ley que ampara a personas que dependen de la electricidad para vivir. También aportaron paliativos por el tarifazo y los eventuales cortes.

Después de tomar estado público el caso de Joaquín Stefanizzi, el nene de dos años que depende de un aparato electrógeno para respirar pero sobre todo el esfuerzo de sus padres para poder hacer frente tanto a la tarifa de luz como a los habituales cortes, el proyecto de ley que busca proteger a las personas electrodependientes comenzó a encaminarse.

“En diciembre nos recibió Luciano Laspina, quien es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde estuvo trabada la ley durante tres meses, y nos dijo que apenas conoció el caso se comunicó con el Ministerio de Energía para tratar el tema de las tarifas”, comenta a NOTICIAS Mauro Stefanizzi, papá de Joaquín. Hasta ese momento, esa ayuda económica había sido parcial y todavía no se había implementado. Sin embargo, ayer en los anuncios que se realizaron desde la cartera de Energía, el Subsecretario de Politias Tarifarias, Andrés Chambouleyron, quien estuvo reunido hace unas semanas con un grupo de electrodependientes, presentó importantes beneficios para ellos.

“Como resultado de la reunión con Mauro es que anunciamos ayer beneficios para que el bloque de 600 kw/hora por mes sean gratuitos, con descuentos de hasta un 85% sobre el precio por el consumo en exceso del bloque gratuito”, explicó Chambouleyron. Y añadió “La reunión fue muy buena y útil porque hicimos esta presentación”.

No obstante, como los inconvenientes que padecen los electrodependientes van más allá de los elevados números que pueden aparecer en la factura de luz -los cortes del suministro los obliga a equiparse de grupos electrógenos cuyo mantenimiento diario ronda los 900 pesos o de tubos de oxígenos que no tienen una duración de más de 6 horas – todavía queda pendiente el tratamiento de la ley que busca protejerlos frente a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran.

“Cuando nos reunimos pudimos trasmitir todo lo que nos pasa. Fueron sinceros en decirnos que mucho no pueden hacer porque hay un vacío legal. Pero se comprometieron a tratar de solucionar los cortes que ya están sufriendo muchos electrodependientes y a darnos luz verde para el tratamiento de la ley”, señala Stefanizzi. Y agrega: “La verdad que sentimos una buena predisposición por parte de ellos y nos llevamos la impresión que nos entendieron”.

En tanto, el proyecto de Ley Nacional de Protección Integral para Electrodependientes, el cual se comprometieron a tratar ni bien abran las sesiones ordinarias en marzo, incluye: la gratuidad del servicio -garantizando un subsidio a aquellas personas que deben estar conectadas las 24 horas-, la obligatoriedad de las distribuidoras de energía eléctrica a proveerles un grupo electrógeno con el fin de estar preparados antes eventuales cortes y la creación de un registro nacional de pacientes para conocer quiénes son.

De esta manera, con la esperanza de que la lucha que iniciaron hace más de un año logre concretarse en una legislación que ampare a quienes necesitan de la electricidad para mantenerse con vida, el papá de Joaquín reflexiona: “Esperamos que la ley salga porque queremos que el derecho a la vida y la salud quede garantizado, no sólo para nuestros hijos, sino para los que vendrán”.

http://noticias.perfil.com/