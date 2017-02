Parrilli denunciará penalmente al juez Lijo: “Cristina nunca me dijo que apriete jueces”

El ex titular de la AFI negó categóricamente que la ex presidenta le hubiera realizado ese pedido. “Nunca me dijo algo así, al contrario”, aseveró por Radio 10 y denunció: “Yo no sé que han hecho con mis escuchas, si no las han adulterado”.

El ex titular de la agencia de Inteligencia Oscar Parrilli salió al cruce este lunes de los medios periodísticos que publicaron una transcripción de un supuesto diálogo entre él y Cristina Kirchner, y negó categóricamente la existencia de esa escucha, donde la mandataria le pediría que “apriete” jueces y fiscales.

“Nunca me dijo algo así, al contrario”, aseguró Parrilli en declaraciones a El Destape, por Radio 10, y denunció que sus escuchas pueden estar siendo adulteradas. “No existe ese audio, jamás me pidió eso Cristina”, remarcó el ex funcionario.

Parrilli acusó al presidente Mauricio Macri, y al ministro de Justicia; Germán Garavano, de “apretar ellos” a los jueces para que “armen causas” contra la ex jefa de Estado y sus funcionarios: “Nos quieren procesar para luego meternos presos, pero no nos vamos a callar y no nos van a ganar”.

También dijo que realizará este lunes una denuncia penal contra el juez federal Ariel Lijo a la vez que le pedirá explicaciones al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti por la divulgación de los audios. “Las garantías constitucionales están en un tacho de basura”, advirtió.

A su juicio, “estamos ante una triple alianza de sectores periodísticos, poder judicial e inteligencia” y ese armado “es supervisado por Macri y Garavano”. “Quieren imponer temor social y miedo, y condicionar a los dirigentes políticos de la oposición”, consideró.

Sobre Lorenzetti, dijo le exigirá al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, -de quien depende la oficina que se encarga de la interceptación de teléfonos por orden de jueces en el marco de investigaciones judiciales- que “se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas”.

