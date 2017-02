La carta de Cristina a Gabriele Zimmer que le escribió Parrilli y se la olvidó en una computadora ajena

En estos días Oscar Parrilli se encuentra en Río Gallegos cumpliendo funciones de secretario personal de la ex presidenta; vino para hacer de redactor full time. Alojado en un hotel de esta capital, el ex “Señor 5” escribió una carta que CFK le enviará a la presidenta del Grupo GUE/NGL, pero cometió un error imperdonable: se olvidó el texto de la nota en una computadora prestada y un colaborador de OPI obtuvo una copia. Más allá de su texto, las acciones desplegadas por Parrilli, confirman el calificativo que le puso Cristina Fernández en el audio que trascendió hace una semana atrás.

El día 1º de febrero, por Aerolíneas Argentinas, llegó a Río Gallegos Oscar Parrilli, quien se alojó en el hotel Comercio, del cual se estaría yendo hoy 3. La presencia del notorio ex funcionario K no pasó desapercibida para un circunstancial viajero que se aloja en el mismo hotel quien se dedicó a seguir los movimientos del ex hombre de Inteligencia que tuvo el país hasta el 2015 y que hace unos meses atrás la propia CFK tildó de “pelotudo”, en una conversación telefónica grabada por orden judicial.

El objetivo de un hiperactivo Parrilli, era escribir una nota. La misma tenía una destinataria y una originante. La destinataria: Gabriela Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) un grupo parlamentario socialista y comunista del Parlamento Europeo que a través de su portavoz en dicho instituto, la señora Zimmer, invitó a Cristina Fernández para mantener una reunión los días 7 y 8 de febrero en Bruselas. La ex presidenta, originante de la carta, avisó que no puede ir, por lo tanto intentó disculparse en la misiva redactada por su asistente.

La nota que confeccionó Parrilli ayer en el hotel, la hizo con una prosa “progre”,en un marco de victimización absoluta de la ex presidenta, la cual se presenta como una “perseguida política” y considera que en nuestro país y en otros de la región se ha implementado un “nuevo Plan CONDOR”, atacando a las democracias, para lo cual pone como ejemplo lo sucedido en Paraguay y Brasil, dejando varias perlitas para analizar en su texto, al que OPI accedió en forma exclusiva.

¡Oscar, no seas pelotudo!

Lo que hizo Oscar Parrilli en esta oportunidad, permitiéndole a nuestro confidente hacerse del texto de la carta, de la cual vamos a extractar más abajo los tramos más importantes, convalida y corrobora que la ex presidenta no estaba equivocada al calificarlo de “pelotudo” en el teléfono, cuando Parrilli le preguntó ¿Quién habla?, en vez de tenerla agendada en su Iphone.

De acuerdo a lo que OPI pudo constatar, Parrilli no lleva consigo una computadora personal. Esto quedó demostrado, además, porque le llamó la atención a nuestro pasajero circunstancial que el ex funcionario se sentara a tipear y navegar por internet en las computadoras “públicas” que tiene el hotel para sus clientes. Sin embargo, como no pudo abrir el navegador por problemas con el pasword, Parrilli le solicitó al personal que trabaja allí si podía hace uso de una computadora que está en una oficina contigua de la adminsitración y allí confeccionó una larga nota por espacio de una hora o más.

Al finalizar el escrito, Parrilli se dio cuenta de que no tenía soporte para grabarla y pidió que alguien le prestara un pen-drive. Logrado esto, nuestro confidente observó que con relativo apuro, el ex hombre de Inteligencia del kirchnerismo salió del hotel y se dirigió al domicilio particular de la viuda de Kirchner, en Mascarello 410.

Es obvio que allí la ex presidenta le habrá hecho las correcciones o las observaciones al escrito y con la nota final rectificada, Parrilli volvió al hotel, no sin antes pasar por un comercio de venta de artículos de computación cercano y comprar un pen-dirve. Ya en el hotel, procedió a grabar el escrito en el nuevo soporte, devolvió el prestado y prosiguió con sus ocupaciones normales, que se extenderían hasta hoy 3 de febrero.

Hay cosas elementales que cualquier empresario, funcionario o político debe saber en relación con las nuevas tecnologías. En primer término y casi como obvio por cuestiones de seguridad, debe llevar su computadora personal. De no ser así, hoy hay “nubes”, correos electrónicos encriptados o soportes virtuales, que permiten evitar dejar documentos (olvidados) en soportes físicos, los cuales tienen la particularidad de ser “recuperables” con software especiales, pero más aún (lo sabe cualquier persona que meneje una computadora), cuando uno accede desde una computadora que no es de su propiedad, se deben destruir y/o borrar las acciones que se hayan realizado, borrar el historial y eliminar archivos que pudiera quedar allí, claves, pasword, etc los cuales puedan ser vistos por un tercero.

A nadie, nunca, se le ocurriría dejar un documento confidencial guardado en una computadora ajena; excepto a Parrilli.

La carta

Parrilli le escribió a Gabrielle Zimmer, una carta como si fuera hecha por Cristina, con firma de la ex presidenta al pie, lo cual confirma nuestra vieja teoría de que muchas de las cosas que “dice” la ex presidenta en las redes sociales (aún cuando sean desde su cuenta), no las escribe ella, sino que las hace alguien en su nombre (de allí la poca importancia que tiene para nosotros como medio, replicar esos textos impersonales y absolutamente manipulados y sin espontaneidad).

En esta oportunidad, del largo texto confeccionado por Parrili, vamos a extractar un par de párrafos, donde el lector podrá entender la forma en que CFK y su entorno, interpretan y transmiten lo que le pasó al kirchnerismo en la Argentina, de manera sesgada y unidireccionada, pero lo peor, comparando el proceso político de nuestro país como parte de un plan “desestabilizador” en América Latina, sin explicitar en la carta, que su salida del poder fue por medio de las urnas; es decir, que quien echó al kirchnerismo del poder, fue la gente, no un dictador, como pretende reflejar Parrili por boca de Cristina, en la carta que le envía a este grupo de la Izquierda europea.

Abre la misiva con un agradecimiento y una disculpa de Cristina Fernández hacia Gabriele Zimmer y el Grupo GUE/NGL, ante la imposibilidad de viajar a Bruselas los días 7 y 8 de este mes, señalando que “lamentablemente por razones de fuerza mayor e índole personal, no podré concurrir en dichas fechas…” y le pide coordinar una nueva fecha del encuentro.

Luego, comienza lo más sustancioso de la nota, en la cual Parrilli expresa lo que siente la ex presidenta, de lo sucedido con el kirchnerismo y ella personalmente, luego de su salida del gobierno nacional, aunque se cuida bien de no recordar que quien sacó al FPV del poder, fue el voto popular; sin embargo, en el tercer párrafo expresa: “Como Uds conocerán, estoy siendo víctima de una feroz persecución política, mediática y judicial, que no registra antecedentes en la historia democrática del país y que sin duda es la respuesta de los sectores extranjeros aliados a grupos locales que no resisten las políticas de defensa de la soberanía nacional y los logros alcanzados por nuestros pueblos en estos últimos años, no solo en Argentina sino en varios países de América del Sur y el Caribe”.

“Embates similares – continúa señalando – se han dado prácticamente en todos los países de América Latina con los golpes modernos, en una suerte de nuevo Plan CONDOR, que se inició en Honduras en el 2009, siguiendo por Paraguay y recientemente en Brasil con el irracional golpe a su democracia, destituyendo a su legítima presidenta, Dilma Russef.”

Luego Parrilli escribe, en nombre de la ex presidenta “A ello sin duda hay que sumarle las acciones de difamación e inestabilidad social y política que llevan adelante en todos nuestros países en una entente entre grupos financieros internacionales, medios de comunicación y el accionar de los Poderes Judiciales de los países, con el apoyo de los sectores locales ligados a los privilegios económicos, que históricamente han explotado y hambreado a nuestros pueblos”.

Y resaltamos uno de los últimos párrafos, donde Parrilli sufre una confusión y plasma todo en un verdadero sincericidio, cuando expresa (como si lo dijera la ex presidenta) “El mundo está viviendo momentos de grandes cambios y reacomodamientos internacionales, muchos de ellos marcados por el voto popular y están configurando un nuevo escenario de poder, que me gustaría analizar y compartir con Uds en oportunidad de mi próxima visita”.

Al decir que “muchos los grandes cambios y reacomodamientos, están marcados por el voto popular” (un ejemplo de ello fue el cambio de gobierno argentino), es una forma de destruir argumentativamente todo lo anterior “dicho” por Cristina, que llegó a empatar a los movimientos políticos y sociales latinoamericanos contra gobiernos corruptos, como un nuevo “Plan CONDOR”.

(Agencia OPI Santa Cruz)