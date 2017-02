El gobierno de Macri postuló al abogado de un represor para que represente al país

A través de la Cancillería, la secretaría de Derechos Humanos propuso a Carlos Horacio De Casas, defensor de un torturador, como comisionado argentino ante la CIDH.

Polémica medida adoptó el gobierno de Mauricio Macri al postular como comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Carlos Horacio De Casas, un abogado que defendió al represor y ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico militar, Enrique Blas Gómez Saa.

La propuesta a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la hizo la Secretaría de DD.HH. y Pluriculturalidad de la Nación, a cargo de Claudio Avruj, a través de la Cancillería, y con el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano. La noticia, difundida por el portal de noticias Letra P, fue advertida por el Colectivo Nacional Mario Bosch – Red de Abogadxs en Causas de Lesa Humanidad. La designación, explican, será tratada en la Asamblea General de la OEA, en junio próximo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Avruj se despegaron de la responsabilidad: “Es una postulación del Estado argentino, que la presenta la Cancillería a la CIDH. La postulación no es personal, es del Estado argentino a través del Ministerio de Justicia y la Cancillería. Es el Estado en su conjunto”.

La causa en la que De Casas fue el abogado de Gómez Saa se trataba sobre “privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas y por haber durado más de un mes por tres hechos en concurso real”, y las víctimas eran Roberto Edmundo Vélez, Oscar Martín Guidone y Martín Lecea; “Imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político” de las mismas tres víctimas y “Lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía” contra Guidone.

El inicio de este juicio había sido fijado para el 11 de noviembre de 2013, a las 9.30, pero De Casas consiguió que nunca empezara. “Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental”, contó a Letra P Pablo Salinas, abogado querellante en este expediente y en otras 240 causas por delitos de lesa humanidad. “Se hizo una pericia médica y determinó que no estaba en condiciones de entender la acusación. Y en Argentina no hay juicio si no comprendés la criminalidad de tus actos. Después se le hicieron cuatro pericias más y el acusado se puso cada vez peor. Hay muchos represores en esa condición: quedaron incapaces y no se los pudo juzgar”, agregó.

