Margarita Stolbizer, tras la citación a indagatoria a Cristina Kirchner: “Es bueno saber que la justicia llega”

Desde el GEN y la Coalición Cívica celebraron el llamado a indagatoria a la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner, entre otros acusados en la causa “Los Sauces”.

“Desde que presenté esa denuncia dije que llegaría el momento porque los delitos se cometieron y las pruebas existen”, declaró a Infobae la diputada Margarita Stolbizer, quien impulsó el expediente a partir de una denuncia.

“Cristina Kirchner cometió varios delitos en perjuicio de la administración pública. Es bueno saber que la justicia llega. La Argentina necesita que todos seamos iguales ante la ley”, añadió la referente del GEN.

Por su parte, le legisladora porteña y presidente de la Coalición Cívica-ARI en la Ciudad, Paula Oliveto, hizo hincapié en lo que será la indagatoria. “Ojalá esta vez use la indagatoria para defenderse y contestar las preguntas que le hagan, en lugar de hacer una defensa política, porque ella fue funcionaria pública y, como tal, tiene que dar explicaciones”, advirtió.

“Si ella insiste con su actitud de politizar la causa, le va a salir mal, porque no podrá apelar nada después. Si no te defendés, es tu problema. Todos saben que pierda, hasta sus abogados, pero como está convencida que es una causa política, no aprovecha la indagatoria para dar explicaciones”, insistió.

El juez federal Claudio Bonadio citó a la ex mandataria a indagatoria por lavado de dinero y cohecho. También llamó a declarar a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

