Urtubey: “Las provincias necesitan certezas de fondos nacionales”

El gobernador de Salta reafirmó su posición a favor de que las provincias se hagan “cargo” de las discusiones, pero destacó la necesidad que Nación gire fondos.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reafirmó hoy su posición a favor de que las provincias se hagan “cargo” de las discusiones paritarias docentes porque “son los empleadores”, pero señaló la necesidad de contar con “certezas respecto de la continuidad de fondos nacionales”.

“El tema es que algunos del Gobierno piensan reducir los fondos; entramos en el camino de los ’90, donde se descentraliza la responsabilidad pero no los fondos. Eso lo queremos evitar”, aseveró el mandatario provincial, tras recordar que “parte del sueldo” de los docentes proviene de “fondos nacionales que son de financiamiento nacional”.

No obstante, en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, Urtubey afirmó que “las provincias asumen discutir la paritaria docente, porque los empleadores son los empleadores”, y se mostró optimista respecto del camino adoptado por el gobierno nacional pese a que en esta etapa de “tránsito doloroso” algunos “la pasan peor que otros”.

“La Argentina está en un tránsito y el problema es que todos los argentinos creemos en los milagros, que todo se tiene que resolver de la noche a la mañana. La recuperación del poder adquisitivo del salario debe ser gradual, no porque uno quiera o no quiera, sino porque el freno a la inflación es gradual. No hay un milagro. Todo el proceso es un tránsito naturalmente doloroso”, valoró el gobernador.

De esta forma, se refirió al contenido de la reunión de gobernadores que se desarrolló ayer en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio porteño de Retiro, y que tuvo como telón de fondo una movilización de gremios docentes encabezados por Ctera.

En ese sentido, sobre las paritarias docentes, Urtubey aclaró que esas negociaciones “siempre” se llevaron adelante en las provincias y si bien confirmó la predisposición de los gobernadores para encabezarlas, aclaró que un recorte de los fondos nacionales en el tema educativo harían “imposible poder sostener” la educación.

Sobre la economía en general, Urtubey le asignó al Estado la función “articuladora” y de intermediación “entre los grupos de presión”, algo que, según entiende, el Gobierno de Cambiemos está haciendo.

“El gobierno nacional lo hace, podemos discutir la forma en que lo hace. Estamos yendo bien”, concluyó.

http://www.telam.com.ar/