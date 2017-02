El presidente hizo referencia al reciente lanzamiento de varios misiles por parte del país asiático, mientras se espera que Washington aumente las sanciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alertó este viernes a Irán de que “está jugando con fuego”, en referencia al reciente lanzamiento de varios misiles por parte del país asiático.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump lanzó esta advertencia a Irán y lo acusó de no haber agradecido lo “considerado” que fue su antecesor en el cargo, Barack Obama, con el régimen iraní, con el que la comunidad internacional firmó un acuerdo nuclear.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrero de 2017