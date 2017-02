Los gremios del Transporte se sumarán al paro de fin de marzo

“Cada vez hay menos puestos de trabajo”, señaló hoy el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, que sin embargo remarcó que antes quieren “conversar con el presidente” para analizar la situación.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró hoy que los gremios del transporte adherirán al paro de la segunda quincena de marzo próximo o principios de abril, al advertir que “cada vez hay menos fuentes de trabajo”, aunque remarcó que quieren “conversar con el presidente” Mauricio Macri para analizar la situación.

“Es un tema que tiene que decidir el Gobierno… han prometido muchas cosas pero vemos que no hay soluciones”, sostuvo el dirigente, quien confirmó que el 7 de marzo participarán de una movilización y luego se plegarán a la medida de fuerza de la CGT.

En declaraciones a radio Mitre, argumentó que “cada vez hay menos fuentes de trabajo, esto nos preocupa mucho” y manifestó su predisposición a “conversar con el presidente para ver si podemos encaminar” la situación.

“Tenemos que sacarnos la careta todos. Acá hay que hacer una reforma tributaria, buscar la manera política, nosotros y los empresarios, para que entre todos encaminemos la economía en un mundo que está globalizado”, enfatizó el dirigente

Fernández alertó que “cada hay más comercios cerrados, los bares y casas de comida, también”, mientras que “en el transporte ha caído la carga de corta y larga distancia, un 6, 7%”.

“Somos conscientes y lo vemos constantemente todos los días que hay cada vez menos fuentes de trabajo y esto nos preocupa mucho. También nos preocupa que se haya cortado el diálogo de esta mesa de conversación, que últimamente estábamos haciendo, y que no se consiguió nada porque acá los empresarios se comprometieron con no despidos y no suspensiones y eso continúa”, señaló.

El sindicalista analizó que con las condiciones actuales de la economía “no podemos vender nada, así que en vez de país vamos a ser colonia”, a la vez que afirmó que los gremios de transporte se van a plegar a la movilización del 7 de marzo y al eventual paro que la CGT anunció para la segunda quincena de marzo.

“Lo dijo el mismo Presidente ‘los empresarios no quieren encontrar una solución completa’. Este es un tema político que lo tiene que decidir el Gobierno y nosotros queremos defender nuestra fuente de trabajo”, sentenció el dirigente cegetista, quien sostuvo que “muchas cosas que nos han prometido, vemos que no hay soluciones”.

Tras las críticas, Fernández consideró que “conversar con el Presidente sería muy importante para ver si podemos encaminar esto y no tenemos que tener estas actitudes porque lamentablemente tenemos que salir a hacer medidas para salvar nuestros derechos”.

