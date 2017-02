Denuncia contra Zaffaroni, por apología por Nisman

FORMULA DENUNCIA:

Señor Juez Federal: Dr. Rodolfo A. Canicoba Corral

Fiscalía Nº 06 en lo Criminal y Correccional Federal

Fiscal: DELGADO, Federico

JUAN RICARDO MUSSA, por derecho propio y en nombres de todos los Argentinos y en representación como Presidente de la ONG, PASO POR PASO ARGENTINA, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, Dr. Rafael Daniel Ramón Coll abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F, y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB, de la C.A.B.A.

I.-PERSONERIA:

Conforme acredito como Presidente con el Acta de la Comisión Directiva de fecha 08.11.2014, de la “ONG, PASO POR PASO ARGENTINA”, en el carácter de Presidente de la misma y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 43 de la Constitución Nacional estoy legitimado invocando el interés difuso en base a lo señalado por la Corte Suprema de la Nación, en el precedente, “…Provincia de San Luis contra la Nación” vengo a asumir su representación de todos los Argentinos, en estas actuaciones, con domicilio real en la Av. Quintana 26 Piso 3º Dto. 7, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, asistido por el letrado que me patrocina, el Dr. Rafael Daniel Ramón Coll abogado inscripto al Tº 100 Fº 337, del C.P.A.C.F y constituyendo ambos domicilio a los efectos procesales en la Av. Callao 569 PB., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante V.S. me presento en la causa N° 1258/2017 y respetuosamente digo:

II.- OBJETO: Que vengo a interponer formal denuncia a fin de que investigue V.S. la posible comisión de los delitos configurativas de los delitos: Sedición, Encubrimiento, Asociación Ilícita, Apología del Delito, violar la Constitución nacional Art. 14, 22, la Ley Nº 20.840 Art. 1º y los Art. 210, 213 y 213 bis Código penal argentino y lo que considere V.S., al EX MIEMBRO DE LA CORTE SUPREMA DR. EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, así como también lo que V.S. considere de acuerdo a las pruebas colectadas

III – HECHOS -.

A fin de dar precisión a la cuestión de hecho sobre la que girará la presente denuncia es que deberé puntualizar algunas cuestiones de suma relevancia.

Vengo ante V.S. a denunciar a un Ex Miembro de la Corte Suprema, claro es difícil explicar a los Ciudadanos, como llego habiendo en la dictadura más cruel y asesina que vivimos en nuestra Republica, sino respetamos la Constitución Nacional estamos como diríase en forma un poco vulgar “ARRUINADOS” Ojo que la democracia no es solo elegir a nuestros representantes.

Con el aval del Sr. Ex Ministro de la Corte Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, aprueba la violación a la Constitución Nacional, en sus términos de sedición, apología del delito, traición a la Patria, encubrimiento, donde relativiza las graves lesiones que provoco a la Republica, donde nada ni nadie puede arrogarse el fin de la existencia del otro Ciudadano, como de fusilar a un ser humano, al Fiscal federal Alberto N. Nisman al avalar estas palabras no hace más que afirmar que sus teorías “garantistas” en realidad solo para hacer más fácil el negocio del delito, este ejemplo es parte del frondoso aggiornamiento del modelo de justicia que impuso el Dr. Zaffaroni a todos los Jueces de la Nación, como hoy con las teorías dogmática que rigen donde jurisprudencia al arbitrio, que si estaciono mi auto, en la calle en un lugar legal, es pasible que otro “Ciudadano”, pueda retirarlo sin ninguna pena, porque hice abandono del “BIËN”, esta es una de las más benigna de sus temática, hoy con mi hecho hable con muchos Jueces, algunos con serios casos por sus fáciles excarcelaciones, todos me dijeron que aplicaron las teorías de Zaffaroni, que en realidad habrá matado hace pocos días a alguien pero que no sirven las cárceles para reordenarlo en la inserción en la Sociedad, por lo tanto lo liberó, esto es el verso de la Justicia Garantista, cuando en realidad la Justicia Garantista debe aplicarse para los Ciudadanos que trabajan, estudian, mantienen una familia, pagan impuestos, construyen un futuro de buenaventura, concordia y amor al prójimo,

La reflexión más odiosa que pueda expresar alguien que al final muestra su pensamiento, que lamentablemente condujo gran parte del Poder Judicial de la Nación.

Solocito a V.S. se investigue y de ser responsable de los delitos aquí denunciados, se le aplique todo lo que el código penal argentino, así lo prevea

“…La polémica declaración de Eugenio Zaffaroni sobre Alberto Nisman

El ex juez de la Corte Suprema arremetió contra la investigación del fallecido fiscal y dijo que lo “ahorcaría” por hacerlo leer 300 fojas de su investigación

El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni lanzó una polémica declaración sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman , cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su departamento de Puerto Madero el domingo 18 de enero de 2015.

En diálogo con Radio 10, Zaffaroni dijo que la reapertura de la causa que llevaba adelante Nisman tras la feria judicial es por “una razón de revanchismo. No encuentran qué hacer y obviamente reactivan esta causa que no tiene pies ni cabeza”.

“Esta denuncia de Nisman tiene 300 fojas y, si Nisman estuviera vivo, yo creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito”, expresó el ex juez.

Y continuó: “Era un desastre, es incomprensible, fue un ‘corte y pegue’ que se hizo con computadora diciendo cualquier cosa sobre un tratado que quieren que configure una traición a la Patria (.) cuando en nuestra Constitución dice que para haber traición se requiere una guerra, y acá no hubo ninguna guerra”.

“(La causa buscaba mostrar) encubrimiento, cuando sabemos que incluso salió el propio jefe de la Interpol a decir que la Argentina en ningún momento quiso que se levanten las órdenes internacionales de captura. Es directamente parte de un revanchismo y no entiendo cómo reabrieron esa causa. No tienen ningún fundamento, es un disparate. El escrito de Nisman es algo vergonzoso”, remarcó”

PETITORIO-.

a) Se tenga por constituido el domicilio, por formulada la presente denuncia y se inicie el trámite judicial correspondiente;

b) Se me autorice a constituirme como parte querellante de manera oportuna, en mi carácter de ciudadano argentino.

c) Se dispongan las medidas de prueba pertinente, pendiente, a investigar en relación al hecho denunciado, citándose oportunamente a los presuntos involucrados, y adoptándose a su respecto los recaudos procesales que impidan que eludan el accionar de la justicia o que entorpezcan la investigación.

Proveyendo de Conformidad