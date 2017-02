Zaffaroni y Moldes se cruzaron por un comentario sobre Nisman

Parece que el calor está afectando a las figuras públicas argentinas, que salieron si pelos en la lengua a lanzas comentarios políticamente incorrectos. Ahora, después del exabrupto de Gómez Centurion, Zaffaroni se adueño de la escena y dijo “si Alberto Nisman estuviera vivo, creo que lo ahorco”.

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, lanzó duras declaraciones contra el el ex titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento a los pocos días de presentar una denuncia contra la ex presidenta, Cristina Kirhcner.

De acuerdo al magistrado, la denuncia por encubrimiento, que complica a la ex mandataria y al ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, se reactiva por una razón de revanchismo. Como no encuentran qué hacer, naturalmente han reabierto esta causa que no tiene ni pies ni cabeza. Esa denuncia de Nisman son 300 fojas, que si Nisman está vivo creo que lo ahorco porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo, es una catástrofe ese escrito, un desastre, es incomprensible”.

Entrevistado por Roberto Navarro, para Radio 10, el juez afirmó que la denuncia por el encubrimeinto de los presuntos responsables del atentado contra la AMIA “es un corte-y-pegue que se hizo por computadora, diciendo cualquier cosa. Es un tratado que quiere que configure el delito de traición a la Patria, cuando traición a la Patria requiere una guerra y acá no hubo ninguna guerra. Quiere que configure un encubrimiento, que salió el propio jefe de Interpol a aclarar que en ningún momento la Argentina pidió que se levanten las circulares rojas”.

Las declaraciones del Zaffaroni responden a la decisión del Juez Ariel Lijo de reabrir la causa, que había sido cerrada por el juez Daniel Rafecas, y ordenar una serie de medidas de prueba para determinar si hubo un intento de encubrir los acusados iraníes de perpetrar el atentado. “Es revanchismo, no entiendo por qué la reabrieron, no tiene ningún fundamento, es un disparate el escrito, es algo vergonzoso”, afirmó.

Por su parte, el fiscal Germán Moldes cuestionó duramente las declaraciones y consideró que “delata una desesperación, un estado de pavor de los acusados que se transmite a la defensa”.

“Pretende darnos clase sobre si la denuncia está buen o mal redactada. La denuncia está poniendo en conocimiento a la justicia argentina de hechos gravísimos”, afirmó en referencia a la opinión del juez de la Corte Suprema sobre la denuncia de Nisman.

Y agregó: “A Zaffaroni lo conozco personalmente, tiene condiciones humanas respetables a pesar de que sus ideas han sido trágicas para la Argentina”. También se mostró optimista por la reapertura de la causa y consideró que “esto significa cero a cero y empezamos de nuevo. Es lo que debería haber ocurrido en febrero de 2015”.

Sin duda se trata de enfrentamientos políticos al interior del poder judicial. Cabe recordar que tanto Zaffaroni con Rafecas son magistrados cercanos a la anterior gestión de gobierno, por momentos acusados de favorecerlos y protegerlos en determinadas causas de corrupción. Sin ubicarse en la vereda contraria, junto a Claudio Bonadio, por ejemplo, Germán Moldes a hecho avanzar varias de estas investigaciones.