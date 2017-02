Sin Schwartzman y con Berlocq, Argentina arranca su primera defensa en la Davis

Argentina ya tiene todo listo para iniciar la defensa del título, a pesar de que al capitán Daniel Orsanic no le gusta hablar en esos términos sino más bien de un ciclo que arranca otra vez. Para este 2017 las estrategias y sorpresas vuelven a ser protagonistas: Diego Schwartzman no será de la partida el primer día y, contra todo pronóstico, su reemplazo será Carlos Berlocq.

Como había anticipado ámbito.com en la previa, el número 1 de Argentina no logró mantener una semana sostenida de entrenamientos por su contractura en la pierna derecha y no estará este viernes, aunque sí confirmó que no se baja de la serie. No obstante, de acuerdo a lo visto en las prácticas, Leonardo Mayer parecía el nombre a tomar ese lugar.

Finalmente será el gladiador de Chascomús quien, después de casi todo un año de ausencia (sólo estuvo presente en Polonia), volverá a ponerse la camiseta nacional. Una semana atrás, “Charly” estaba fuera del elenco y ahora jugará como el single 1.

Su misión no será nada fácil ya que enfrente estará Fabio Fognini, el mejor de Italia con un amplio margen de victorias (17 sobre 7 derrotas), aunque por una estrategia del capitán Corrado Barazzutti será el segundo singlista. El nacido en San Remo hace casi 30 años exhibe un estilo elegante y apuesta a los límites de la cancha, pero es demasiado volátil en lo emocional y mental. Su capacidad quedó demostrada en Mar del Plata hace tres años, cuando se puso el equipo al hombro y casi solo mandó a Argentina al repechaje.

El historial entre Berlocq (récord de 6-5 en singles en la Copa, con solo dos partidos fuera del polvo de ladrillo) y su rival del primer día es un parejo 1-1. El primer duelo fue por la Davis en 2014, precisamente en Mar del Plata, cuando el italiano cerró la serie en cuatro sets. Un año después el de Chascomús se impuso en el Argentina Open 6-3 y 6-0. Un antecedente anterior fue en 2007 en el Challenger de Napoli, cuando el local ganó en el tercero. Todos los duelos fueron sobre polvo de ladrillo.

La serie la abrirán, a las 11, Guido Pella contra Paolo Lorenzi, otro apellido que a priori no estaba en la consideración inicial. Por unos pocos lugares en el ranking (43 y 48), será el primer jugador de la visita, y así cambia la ecuación de la jornada de apertura. El romano (4-2 su global de la competencia, todo en singles salvo una derrota en pareja, el año pasado ante Argentina con Fognini), con su tenis calmo e ideal para el polvo de ladrillo, con golpes con mucho efecto y siempre dispuesto a jugar una pelota más, será un escollo complicado para el bahiense, que hace su estreno de local y busca mejor su 3-1 en singles.

Los antecedentes previos registran una victoria por lado, ambas el circuito challenger: el argentino ganó en Salinas, Ecuador (clay), y el italiano lo hizo en Irving, EEUU (dura). Los dos choques fueron a tres sets.

Para el dobles quedó anunciado Mayer y Schwartzman frente a Simone Bolelli y Andreas Seppi, aunque seguramente esta configuración cambie una hora antes del inicio del partido. Una de las duplas más fuertes que presentó Argentina en los últimos tiempos fue la del correntino con Berlocq. Del mismo modo, Italia modificará su esquema ya que Bolelli es su mejor tenista y ha tenis rendimientos sobresaliente junto a Fognini, llamado a jugar los tres días.

El domingo, muy lejano todavía, dependerá de lo que ocurra las dos jornadas previas. Incluso, del clima, que promete complicar con lluvias y tormentas el final del sábado y gran parte del último día. Eso será un factor más en un serie que ya luce enroscada con un juego de piezas por de más complicado.

La primera serie de Argentina como campeó de la Copa Davis está marcada por las bajas de Juan Martín Del Potro y Federico Delbonis por decisiones personal y luego de Horacio Zeballos por lesión. Otra dolencia casi margina a Schwartzman, pero la chicharra a punto de sonar, el “Peque” se mantuvo en el equipo.

Italia vuelve a hacer sombra en el futuro del equipo argentino. Ya lo eliminó en la primera ronda de 2014 y lo mandó a repechaje (venció a Israel y se mantuvo en la elite). Antes, en 1983 se impuso el combinado liderado por Guillermo Vilas y José Luis Clerc en Roma por 5-0. En el glorioso 2016 volvió a ser triunfo albiceleste, 3-1 en Pesaro rumbo al título mundial.

La incertidumbre de cómo jugará Fognini (talento puro pero también inestable) será una clave, así como ganar el dobles, otro punto fuerte de la visita. Ahora es tiempo de comenzar el camino hacia la defensa y demostrar que Argentina quiere conservar otra temporada la Ensaladera de Plata en el país.

http://www.ambito.com