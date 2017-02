El argentino al que Donald Trump le ofreció construir el muro

Jorge Pérez, uno de los principales impulsores del desarrollo inmobiliario en Miami, confesó que recibió una propuesta para construir el criticado muro en la frontera y lo calificó el proyecto como “una estupidez”.

Este magnate de los bienes raíces de 67 años nació en Argentina aunque vivió la mayor parte de su vida entre Cuba, lugar de nacimiento de sus padres, Colombia y Miami.

La firma de Pérez, Related Group, desarrolló varios proyectos que llevan el nombre del actual presidente de los Estados Unidos y hasta el mismísimo Trump escribió el prólogo del libro publicado por el empresario cubanoamericano. “La única persona que me podría enseñar algo sobre el negocio inmobiliario es Jorge Pérez”, escribió Trump en esas primeras páginas.

A pesar de tener una relación de varios años y elogiar la campaña presidencial del flamante presidente norteamericano, Jorge Pérez no esquivó criticar su política migratoria.

En sus declaraciones a Bloomberg sostuvo que el muro no detendría la migración ilegal. “El empleo, el crecimiento económico y la equidad es lo que la frenaría”, juzgó, según se hizo eco el diario El País.

El promotor inmobiliario aseguró que recibió una invitación de parte de Donald Trump para participar de la construcción del muro fronterizo pero aseguró que rechazó cortésmente la propuesta.

La fortuna de Pérez, según la revista Forbes, se ubica en torno a los US$ 2800 millones. En la Argentina, su hijo tuvo una aparición fugaz por los medios de comunicación cuando, el año pasado, se rumoreó que era el novio de Pampita.

Su historia de éxito comenzó en 1979, cuando creó su empresa desarrolladora Releated Group. Quien haya visitado Miami y conozca Icon Brickell y el St. Regis Resort and Residences tiene que saber que Pérez los contruyó.

También se suman a su lista el Hallandale Beach Club o la Trump Hollywood, en el 2711 de South Ocean Drive. No por nada hoy en día lo conocen como el “Donald Trump de los Trópicos.

