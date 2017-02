Cristina Kirchner vs Elisa Carrió: el duelo que se viene en la Provincia

La ex presidente y la dirigente de Cambiemos serán los nombres pesados que se medirán en Buenos Aires.

Elisa Carrió continúa con la idea de competir por primera vez en la provincia de Buenos Aires pero con la particularidad de que su rival será la ex presidente Cristina Kirchner, que también quiero combatir “la madre de todas las batallas”.

“Lilita no tiene ambiciones personales de cargos, es verdad que siente que en el territorio de la provincia, no sólo se va a disputar poder, sino que es la madre de muchas batallas, por la composición sociológica del distrito, pero no será una decisión personal, ella está muy comprometida con ser parte de Cambiemos”, aseguró la diputada porteña y titular de la Coalición Cívica, Paula Oliveto.

Por su parte, y pese a las denuncias de corrupción en su contra, la ex jefe de Estado, Cristina Kirchner, se mantiene arriba en los sondeos y será candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, según Roberto Navarro.

“Hay que esperar, porque si en la provincia, donde Lilita es la dirigente que más mide dentro de Cambiemos, se presentan candidatos como Cristina Kirchner o Sergio Massa, eso, seguramente, provocara una nueva evaluación”, advirtió Oliveto.

El macrismo considera que el lugar natural de Carrió es la ciudad y que en ese territorio nadie corre riesgos. Su candidatura en la provincia, entienden, sería una jugada de resultados imprevisible

http://www.diarioveloz.com