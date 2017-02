La ex Presidenta apeló su procesamiento por asociación ilícita

La ex presidenta Cristina Kirchner apeló este miércoles el procesamiento por asociación ilícita en la causa por el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez, pidió la nulidad de la decisión del juez federal Julián Ercolini y negó haber cometido delitos.

La apelación fue entregada al juzgado por su abogado Carlos Beraldi y ahora deberá resolver la Cámara Federal porteña.

Según fuentes judiciales, en la apelación, la ex Presidenta negó la existencia de asociación ilícita alguna, planteó la nulidad del procesamiento y rechazó todos los cargos en su contra.

“No tuve ninguna participación en las licitaciones ordenadas por organismos provinciales”, manifestó en el escrito entregado al juez que la procesó en diciembre pasado.

También, criticó un informe de Vialidad Nacional incorporado a la causa y confeccionado por las nuevas autoridades del organismo.

La decisión de Ercolini fue apelada también por la defensa del detenido empresario Lázaro Báez y se espera que todos los demás acusados presenten sus recursos esta semana.

La ex presidenta fue procesada por “asociación ilícita y administración fraudulenta agravada” con un embargo de 10.000 millones de pesos en la causa que investiga el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a empresas ligadas a Báez en el kirchnerismo.

También fueron procesados Báez, el ex ministro de Planificación de la Nación Julio De Vido, el detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner.

http://www.telam.com.ar/