“Tengo vergüenza y miedo. Tengo vergüenza de mi mamá, que me enseñó siempre lo que es el respeto, el buen trato que me educó para nunca permitir algo así (y le fallé). Tengo vergüenza de mis hermanas que llorar cuando él mismo en la cara les contó cada vez que me había levantado la mano, y se sientieron culpables por no haberse dado cuenta (la culpa la tuve yo), escribió la ex pareja del arquero, en un crudo relato sobre lo que le sucedió.