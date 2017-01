41 años después y con una técnica controversial identificaron al autor de un crimen que conmovió a los Estados Unidos

El crimen de Karen Klaas, esposa de Bill Medley, conmovió a la opinión pública. Una técnica controversial sirvió para identificar a su asesino

El caso tenía todos los ingredientes para convertirse en el mayor policial de la historia de Hermosa Beach, en California. Y así fue. Ayer, 41 años después de que Karen Klaas fuera brutalmente violada y asesinada en su propiedad, la Policía de Los Ángeles dio a conocer quién fue su homicida.

Durante años, en los Estados Unidos se preguntaron quién había matado a Klaas. En la mañana del 30 de enero de 1976, la mujer de 32 años había dejado en la puerta de la escuela a su pequeño hijo y vuelto a casa.

Al regresar, se desató un infierno: fue violentamente violada y estrangulada con sus propias medias. A las pocas horas, la policía descubrió su cuerpo, inconsciente pero con vida. Fue trasladada de urgencia a un hospital donde permaneció en coma durante cinco días. El 4 de febrero de ese año, murió.

Klaas había cobrado fama cuando contrajo matrimonio en 1964 con Bill Medley, el cantante del dúo Righteous Brothers, de quien se había separado en 1970 y con quien tuvo un hijo. Luego, la víctima volvería a casarse, pero su nuevo marido no fue sospechoso en ningún momento. volvió a tener un hijo.

El pasado viernes, el Departamento de Policía de Los Angeles anunció que el crimen estaba resuelto. Debieron pasar 41 años y surgir nuevas técnicas de investigación para que pudiera ocurrir. La que se usó fue una que genera polémica: “ADN familiar”. Por medio de ella se cruzan los datos de otros sospechosos que se encuentren en el banco de datos. Si la información genética coincide, entonces podría ser una pista cierta a la resolución del crimen.

En aquella oportunidad, los testigos habían dicho que pudieron ver a un hombre con pelo largo, barba y vestido con una gabardina y unos jeans azules. Nunca más nadie pudo hallarlo. Cinco sospechosos fueron investigados, pero nunca se encontraron las pruebas suficientes contra ellos. En 2009, la base de datos de ADN todo el país fue puesta a prueba. Tampoco arrojó resultados positivos. El asesino de Klaas continuaba sin aparecer.

Sin embargo, gracias a la nueva técnica, pudieron identificarlo. Se trataba de un hombre que había cometido múltiples ataques sexuales en aquella época, en el sur de California. Había sido detenido, pero huyó de la prisión en San Luis Obispo, en 1982. En marzo de ese año, rodeado, inició un tiroteo con la policía que terminó con su vida. Aún no estaba asociado al crimen de Klass. Su nobre: Kenneth Troyer.

La información genética de Troyer nunca estuvo disponible. Es por eso que jamás arrojó resultado positivo en los análisis hechos desde que esta técnica está disponible. Pero el “ADN familiar”, sí sirvió. Fue luego de que los datos de un pariente de Troyer fueran registrados, tras cometer un delito menor. El año pasado, los investigadores del caso Klaas volvieron a hacer una búsqueda con la información de la escena del crimen con que contaban y la actualización de la base de datos: el resultado fue positivo.

Sorprendidos, los detectives comenzaron a tratar de unir cabos. Fue así como descubrieron que un familiar de Troyer vivía en la misma zona residencial de la víctima y que éste había ido a visitarlo. Sumado a su historial de ataques sexuales, no tuvieron ninguna duda.

“Esto es algo por lo que has esperado o especulado durante 40 años. Me dijeron rápido: ‘lo tenemos'”, contó Bill Medley al ser consultado sobre la noticia. “Quiero dar esperanzas a otras familias que este tipo de tecnología puede ser utilizado para identificar criminales. Es extremadamente importante”, indicó Darrin Medley, hijo de la víctima.

Bill contó lo que vivió durante tantos años de no saber quién había asesinado a su ex esposa. “Ha habido una voz detrás de mi cabeza, probablemente Karen, que me decía desde hace 20 años: ‘Abandónalo. Déjalo ir. Este hombre ya está muerto o en prisión'”, contó. Y añadió: “Es bueno cerrar el libro”.

En los Estados Unidos, es el segundo caso que se resuelve por medio de “ADN familiar”. El anterior también había conmovido a la opinión pública. Fue el del asesino serial Lonnie David Franklin Jr.

