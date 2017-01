Para Frigerio “no hubo una intencionalidad especial” en el hackeo a Bullrich

El ministro del Interior igualmente aclaró que el Gobierno esperará “a que termine la investigación” del hackeo a la cuenta de la red social.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo este viernes “no” asignarle “una intencionalidad especial” al hackeo sufrido ayer por la cuenta en la red social Twitter de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “al menos hasta que termine la investigación”.

“No le asigno una intencionalidad especial, al menos hasta que termine la investigación. Por eso, no quiero anticiparme e interpretar lo que ocurrió. En principio no creo que no está vinculado con ninguna razón específica”, afirmó el funcionario en declaraciones formuladas a Radio El Mundo.

La cuenta de la red social Twitter de la ministra fue hackeada ayer por la tarde cuando se publicaron con su firma mensajes contrarios al gobierno nacional, insultos y un teléfono de la funcionaria.

“Sí me hackearon la cuenta”, confirmó luego Bullrich tras asistir a la ceremonia de ascensos de las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada.

“Pueden hackearme la cuenta, pueden hacer lo que quieran que vamos a seguir adelante con las cosas que estamos haciendo. Pusieron mi teléfono y ya recibí

Fuente: www.telam.com.ar