El cuñado prófugo de De Vido

Se trata de Claudio “El Mono” Minnicelli, acusado de formar parte de la llamada “Mafia de la Aduana”.

El caso: (nota de Clarín)

El hermano de la mujer del ex ministro de Palnificación Julio De Vido, habría tenido un rol clave en la banda liderada por Oldemar Barreiro Laborda, el polémico empresario que funcionaba como una suerte de “informante” del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Claudio “El Mono” Minnicelli, entonces, es uno de los acusados en la causa conocida como la Mafia de la Aduana y ya lleva más de tres meses prófugo de la Justicia.

El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, ordenó el 24 de octubre de 2016 detener a 11 personas por esa “causa de los contendores”: se adulteraba el peso y la calidad de materiales importados. Se detuvo a siete. Y se dispuso allanar los domicilios de todos los imputados, entre ellos el de Barreiro Laborda, el ex director de la Aduana Edgardo Paolucci y la del propio cuñado de De Vido.

Minnicelli, hermano de la ex número dos de la SIGEN Alessandra Minniceli, fue asesor del ex secretario de Transporte K Ricardo Jaime y se casó con la vedete Celina Rucci.

Hasta que estalló el escándalo de corrupción aduanera, “El Mono” desplegaba su excentricidad en Instagram. Sus fotos con habanos cubanos Cohiba (desde $ 500 la unidad) y otros lujos hasta son motivo de bromas en las escuchas judiciales que, a fin de cuentas, lo terminarían complicando.

El cuñado bon vivant de De Vido ya lleva más de tres meses prófugo

La última cena. Minnicelli publicó esta foto la noche anterior a su pedido de captura. (Instagram)

Entre las diversas fotos de vasos llenos de whiskys de primer nivel (el Johnnie Walker Black Label por 1L, vale U$S 45,50 en el freeshop de Argentina) y tragos con agua tónica (como el gin Bombay Sapphire East 40% 1 L U$S 26,50 o el Beefeater a U$S 23.00).

El cuñado bon vivant de De Vido ya lleva más de tres meses prófugo

Todo tiene un final, escribió junto a la foto.

Minnicelli también disfrutaba en la comodidad de su living de los ultraexclusivos bombones Jack Daniel’s de chocolate suizo (en Mercado Libre Argentina están $ 300 los 100 gr).

El cuñado bon vivant de De Vido ya lleva más de tres meses prófugo

Relax antes de la tormenta. Otra de las fotos que Minnicelli elegía para subir a sus redes.

El 12 de enero pasado, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento y el millonario embargo a Barreiro Laborda. Sin embargo, revocó la prisión preventiva de Osvaldo Alberto Giacumbo, el jefe de la Aduana en el puerto local, que estuvo prófugo varios días, y la de Paolucci.

En un fallo al que accedió la agencia DyN, los jueces Nicanor Repetto, Juan Carlos Bonzón y Edmundo Hendler confirmaron los procesamientos de Barreiro Laborda, Paolucci, Rodolfo Enrique Trebino, Mauro Daniel Delmastro, Néstor Frega, Giacumbo, Vanesa Calamante, Martín Aníbal Corral, Santiago Jiménez y Federico Tiscornia.

El cuñado bon vivant de De Vido ya lleva más de tres meses prófugo

La selfie del Mono. Su Twitter está protegido y sólo pueden ver sus tuits quienes lo tienen como seguidor.

Aguinsky investiga la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC). Las escuchas que ordenó el juez revelaron que los investigados habrían intentado cambiarle el rótulo a los contenedores que están judicializados, una maniobra que está prohibida.

La voz de Minnicelli aparece decenas de veces en los 600 CD´s incorporados a la investigación, aunque nunca fue espiado de manera directa. “Tiscornia era el único pinchado, pero se pasaban el Nextel para hablar con Barreiro”, explicó una fuente judicial a Clarín.

“El Mono” era la mano derecha del ex dueño de Lo Jack, según declaró “el arrepentido” Tiscornia, hermano de un juez y otra de las piezas centrales. “Cuando no estoy, hablen con El Mono”, dice el propio Barreiro Laborda en una de las escuchas.