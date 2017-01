Para Bonadío, los casos de corrupción fueron “masivos” durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner

Según estimó, las operaciones del Banco Central le causaron una pérdida al erario público de 70.000 millones de pesos. Y consideró que hubo una falta de cumplimiento de la carta orgánica de la entidad

El juez federal Claudio Bonadio afirmó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner los casos de corrupción fueron de carácter “masivo”.

“Desde el retorno de la democracia hubo períodos con hechos de corrupción, pero claramente la cantidad de temas y planteos que se han desarrollado en estos años fueron masivos respecto a otros períodos, en los cuales el debate de la corrupción estaba presente”, afirmó Bonadio.

En declaraciones al diario La Nación, el magistrado defendió su actuación en la causa por la venta de dólar a futuro y consideró que “todos los indicadores establecen que el dólar estaba artificialmente sostenido” por lo que “hay un típico caso de administración fraudulenta”.

Según estimó, las operaciones del Banco Central le causaron una pérdida al erario público de 70.000 millones de pesos. Y consideró que hubo una falta de cumplimiento de la carta orgánica de la entidad y consideró que por eso corresponden las acusaciones contra la ex presidenta Cristina Kirchner, junto con el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Sobre la causa Los Sauces SA, consideró que “tiene una relevancia procesal en términos de avance”.

Además, acerca de la posible convergencia de distintas causas contra la expresidenta Cristina Kirchner causas en un solo caso, el juez estimó que depende de la evolución de cada una. Evaluó que la acusación por administración fraudulenta “es un único delito -y no una serie- en la que debe haber una sola condena o absolución”.

