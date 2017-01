Alberto Fernández reconoció que el kirchnerismo deliberadamente dejaba afuera a SEPRIN de la pauta oficial

El exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, tuvo una discusión con un periodista al respecto de la distribución de la pauta oficial. Allí confesó que discriminaban a medios como SEPRIN y Perfil.

Entrevistado por Daniel Seifert, para el programa Nos estamos conociendo, de Radio Nacional, Fernández reconoció que algunos medios no recibían pauta oficial por cuestiones políticas y justificó: “había publicaciones que para nosotros muchas veces eran falsas”.

“Yo creo que hay que revisar un poquitito porque en mi época nosotros no teníamos problemas con la distribución de la pauta. Debe estar mezclando lo que pasó con Cristina”, respondió a la pregunta del periodista sobre el tema.

El periodista le recordó a Fernández que cuando era secretario de Medios Enrique Albistur, durante su gestión al frente del Gabinete, ya habían comenzaron a aparecer discriminaciones contra ciertos medios y dio como ejemplo a Editorial Perfil.

“Con Editorial Perfil había un tema puntual, efectivamente, por publicaciones que hacía Perfil que para nosotros muchas veces eran falsas”, admitió y agregó “es lo mismo que si usted me pusiera que le ponga pauta oficial a SEPRIN”, en referencia a éste portal.

Fernández también afirmó que en el Gobierno sabían que Perfil utilizaba datos publicados por SEPRIN para sus noticias: “mucha de la información salía de ahí”.

Para calmar los ánimos quiso dar cuenta de un reparto equitativo (con excepción de estos diarios que consideraban falsos) y dijo: “el 50% de la pauta estaba destinada a los diarios del interior y el 50% a los diarios nacionales, la mayor parte se la llevaban los diarios más vendidos, Clarín y La Nación, y después el resto se repartía entre los demás diarios”.

El periodista insistió con el tema del reparto desigual e insinuó que no tenía memoria, a lo que el funcionario respondió: “yo la tengo perfectamente, lo que no tenés es buena información vos, pero cuando la tengas habláme y lo charlamos tranquilo”. Por su parte, Seifert insistió con la veracidad de sus datos y con la falta de memoria de Fernández.

De esta manera, y en palabras del ex funcionario, el gobienro nunca le iban a dar pauta a medios con cuya información no acordaran, pero que no tuviesen el poder de negociación de los principales jugadores como Clarín y La Nación, como los dos casos citados. No se trata de información nueva, pero sí resultan interensantes las fuentes.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, el problema de la discriminación de la pauta comenzó a esbozarse y se profundizó con su esposa, Cristina. Inicialmente los principales medios nacionales sí la recibián, pero la situación fue cambiando a medida que avanzaba “la década ganada”. Finalmente, la mayoría de esta partida terminó favoreciendo a quienes aportaran al relato y fuesen obsecuentes.

