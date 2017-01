Moreno recargado: “Trump es peronista”

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno elogió al presidente estadounidense y habló de las interna del PJ y de la madre de Macri.

El polémico ex secretario de Comercio Interior durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno, volvió a dar la nota. Otra vez volvió a elogiar al flamante presidente de los Estaduso Unidos. “(Donald) Trump es peronista”.

El ex funcionario volvió a comparar al sucesor de Barack Obama con el kircherismo. “Por la administración del comercio exterior no cabe duda que hará lo mismo que hicimos nosotros hace 4 años atrás. O sea, que estos ridículos (la oposición al kirchnerismo) nos decían que éramos el pasado y resulta que ellos son el pasado, nosotros éramos el futuro”, infló el pecho Moreno en una entrevista con Mdz Radio. “Habrá un clamor popular para terminar con la oligarquía, entonces el peronismo llegará al poder y por primera vez no nos vamos a tener que pelear con el mundo”, agregó.

Mirá también

Comienza en febrero el juicio oral a Guillermo Moreno por el cotillón anti Clarín

El ex funcionario le dedicó varios dardos a Mauricio Macri y también se refirió a la madre del Presidente. “La madre de Macri es Blanco Villegas, no hay que olvidar. El Pesidente que tenemos es típico de una familia oligarca. Le hicieron un reportaje a ella donde dijo que este país estaba lleno de vagos e ignorantes. Cuando una madre peronista da la teta, hace un hijo peronista. Con los olgarcas pasa lo mismo”, argumentó.

Moreno no esquivó el bulto y se refirió al ex secretario de obras K José López, detenido tras lanzar bolsos con 9 millones de dólares a un convento de General Rodríguez. “De José López me hago cargo: Cuando salga de la prisión le vamos a regalar todos los libros de nuestra doctrina. Los va a tener que volver a leer y luego haremos un plenario y si pide humildemente perdón -el máximo acto humano-, después de que cumpla la condena que le toque, obviamente, ahí lo perdonaremos”, expresó.

En otro pasaje, el ex funcionario defendió su intervención en el INDEC. “Cuando estuve en el INDEC las estadísticas fueron impecables”, señaló y agregó que con la nueva gestión el instituto de estadísticas funciona peor. “Ahora está trabajando muy bien, salvo con algunas encuestas que están mal hechas, como las de la pobreza”, sentenció. “Macri le sacó la principal función, que es la de coordinar el sistema estadístico nacional”, argumentó al enfatizar que ahora será el Banco Central quien mida la balanza de pagos.

El ex encargado de negocios de la Argentina en Italia se mostró a favor de una gran interna peronista que reúna a sectores antagónicos como Eduardo Duhalde, el kirchnerismo y el massismo. “Yo necesito la mesa de unidad del peronismo, que va de Cristina a Duhalde, pasando por Massa, y de Luisito a Yasky. Luisito es Barrionuevo para el peronismo. No es D´Elía. Esa es la mesa de unidad del peronismo, de las que deseo salgan las candidaturas nacionales de esta contienda nacional”, concluyó.

www.clarin.com