Habló Fein y defendió su trabajo en la causa Nisman

A pesar de las críticas y del dictamen del actual fiscal, Viviana Fein consideró que el allanamiento realizado en el departamento de las torres Le Parc fue “totalmente normal”.

La fiscalía de Fein estuvo a cargo del expediente durante 11 meses, en los cuales no hubo avances en la investigación. Al respecto, afirmó que solicitó pruebas claves que nunca recibió: “No teníamos ninguna prueba categórica y cierta de que fuera un acto homicida. Estaba siempre a la espera de resultados que nunca llegaron, como el informe de los Estados Unidos con respecto a los mails”.

Al respecto de ese punto, los investigadores del Área de Cibercrimen de la ahora Policía de la Ciudad, se quejaron de la decisión de Fein para solicitar datos sobre el posible hacker del teléfono y la computadora de Nisman: “la información que necesitábamos (en los Estados Unidos) se podía obtener en 15 días, pero se optó por el trámite del exhorto que puede durar dos años”, dijo uno de los analistas a Infobae.

“Quería tener las pruebas necesarias para sustentar [un fallo]” se defendió la ex fiscal del caso, y agregó que “las tres posibilidades eran que se había suicidado, que lo habían inducido o instigado al suicidio o que lo hubieran matado”.

Sobre el operativo realizado el 18 de enero de 2015 en el departamento de Nisman, afirmó: “el procedimiento fue totalmente normal. Lo voy a explicar científicamente. Para todo tengo respuesta. Voy a contestar en el marco de la causa”.

“El procedimiento en la casa de Nisman no fue dantesco. Voy a hacer mi presentación judicial. Me siento bastante indignada con la denuncia de Taiano. Todo el departamento fue considerado como escena del crimen, como escena del hecho. Puede ser un crimen, una instigación, o un suicidio”, afirmó.

“Sería fácil emitir un dictamen. Esta muerte fue con un disparo, no fue con un ahorcamiento que deja un surco. No encontramos una nota. Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos… Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía”, dijo.

A cuenta personal, Fein opinó que lo ocurrido con Nisman pudo haber sido “una muerte violenta, una instigación o puede ser un acto voluntario, un suicidio”. También negó, “absolutamente” haber recibido presiones.

Consultada sobre el papel de Antonio “Jaime” Stiuso, Fein afimó que el ex Side “tomó conocimiento a través de Mazzino de que Nisman lo estaba buscando. Le pregunté por qué no lo llamó y me contestó: ‘para no comprometerlo'”.

“Que Stiuso traiga las pruebas. Si están las pruebas, soy la primera en salir a agradecer al señor Stiuso y a felicitar a la Justicia Federal”, dijo en relación a la polémica declaración del espía que estuvo prófugo por meses.

Al respecto de Diego Lagomarsino, dijo que “fue imputado por la facilitación del arma. Le solicité a la doctora Palmaghini la prohibición de la salida del país. La tiene desde el primer momento. Y entendí que hasta que no encontráramos una prueba cierta que lo vinculara con la muerte, no podíamos tener esa hipótesis. La jueza tampoco lo hizo y las querellas nunca lo pidieron”.

Se trató de una de las primeras entrevistas de la fiscal en muchos meses. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.