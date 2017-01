Dujovne: “Queremos tener una relación cordial y madura con el FMI”

El ministro de Hacienda definió que la Argentina quiere una relación “cordial y madura” con el Fondo Monetario Internacional, luego de reunrise con la directora del organismo crediticio internacional, Christine Lagarde.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunió este miércoles directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde, en el marco del Foro Económico Mundial (FEM) que se realiza en Davos, Suiza.

Luego Dujovne, en su cuenta de twitter expresó: “Queremos tener una relación cordial y madura con el Fondo y con todos los organismos internacionales”.

Previamente Dujovne, desayunó con empresarios argentinos e inversores.

“Hoy desayunamos en #Davos con empresarios argentinos e inversores. Coincidimos todos en que las posibilidades de nuestro país son enormes”, afirmó Nicolás Dujovne respecto al encuentro del que también participaron los ministros Esteban Bullrich y Francisco Cabrera, la canciller Susana Malcorra y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Un año después de que el presidente Mauricio Macri hiciera su debut internacional en la exclusiva reunión del capitalismo mundial anunciando el regreso de Argentina a los mercados, el gobierno nacional envió a cuatro ministros para explicar a sus interlocutores internacionales el plan que está desplegando para lograr que la economía argentina despegue.

Dujovne encabeza la delegación argentina junto a la canciller Susana Malcora y los ministros de Producción, Francisco Cabrera y el Educación, Estaban Bullrich, a los que se suma también el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

Aunque esencialmente el FEM es una conferencia – en esta ocasión bajo lema “Responsive and responsible leadership” (liderazgo responsable y receptivo)-, es detrás de la escena donde se producen los encuentros más importantes entre líderes mundiales, ministros, presidentes de corporaciones y banqueros.

En un momento en el que el panorama global no es alentador -al estancamiento económico crónico y el aumento de las desigualdades, se suma la inestabilidad política y la amenaza de regreso a un mayor proteccionismo en Estados Unidos y Europa, por la llegada de Donald Trump al poder y el Brexit-, Argentina busca mostrar su “normalización” y “estabilidad” económica. Con ese objetivo, cada uno de los ministros despliega en el foro su propia agenda de trabajo.

En el caso de Dujovne, quien tiene a su cargo también la representación financiera, se reunió ayer martes con el colombiano Luis Alberto Moreno, presidente del BID; luego con Daniel Pinto, de GP Morgan; y con Axel Weber, de UBS.

De la reunión con Moreno, Dujovne dijo que Moreno le aseguró que este año “redoblarán su apoyo a la Argentina y es muy importante que sigamos fortaleciendo la relación entre el BID y nuestro país”, afirmó. El BID tiene proyectado desplegar créditos por más de US$ 5000 millones en Argentina en los próximos cuatro años, según confirmaron a Télam fuentes de la delegación argentina en Davos.

Por otro lado, Dujonve, quien por primera vez participa en su carácter de ministro de Hacienda en un foro mundial, mantuvo una reunión bilateral con Ueli Maurer, miembro del Consejo Federal suizo, que se saldó con un compromiso de ambos de “seguir construyendo la confianza entre ambos países”.

La reunión del FEM de este año tiene un récord de 3.000 participantes, entre líderes políticos, CEOs de empresas de cinco continentes, y representantes de la sociedad civil, incluidos más de 50 jefes de Estado y gobierno, además de 1.800 líderes empresariales de todas las industrias.

Los participantes -entre los que figuran economistas (incluidos varios premios Nobel) exploran cuatro caminos principales: la reconfiguración de la cooperación global, la reactivación de la economía global, la reforma del capitalismo y la preparación para la IV Revolución Industrial.

Entre las celebridades destacan el actor Matt Damon, la cantante Shakira y Forrest Whitaker. Uno de los referentes de la cita, que casi nunca falla,es el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el ex vicepresidente de EE.UU, renombrado ambientalista, Al Gore.