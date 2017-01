Massa insistió con debatir el nuevo régimen penal juvenil en extraordinarias

Además, el líder del Frente Renovador advirtió que el presupuesto “no” prevé costos para “la construcción de cárceles ni institutos de menores”.

Luego del primer encuentro entre funcionarios y especialistas, con el fin de dar el puntapié inicial en el debate y la elaboración de un proyecto de ley sobre un nuevo régimen penal, el diputado nacional Sergio Massa volvió a pedir que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para tratar el tema.

Desde la localidad balnearia de Miramar, el líder del Frente Renovador expresó: “Aspiramos a que en febrero se convoque a sesiones extraordinarias, para que se pueda discutir con seriedad y con responsabilidad, entendiendo que la Argentina tiene que tener en el presupuesto cosas que hoy no tiene”.

En este sentido, el legislador aseguró que el Presupuesto nacional “hoy no tiene construcción de cárceles, no tiene construcción de institutos de menores, no tiene equipos psicológicos para trabajar los temas de prevención de adicciones”.

“La Argentina necesita pensar cómo saca a los chicos de la esquina, de la calle, de la droga, y eso se logra con escuelas y polideportivos, con profesores que le enseñen a compartir y a competir en el deporte y con maestros que tengan las herramientas y los salarios que les permitan trabajar en la contención y en la formación de los chicos para el siglo XXI”, añadió.

La discusión por la baja de la edad de imputabilidad se reavivó tras el crimen de Brian Aguinaco en Flores, quien fue presuntamente asesinado por un adolescente de 15 años.

