La parrilla está de fiesta

El asado viene de 2s años nefastos, pero trae una buena noticia para 2017: no subirá de precio por la mayor oferta ganadera. Las parrillas, que estaban de pinchos cruzados en protesta por los aumentos de 2016, volverán a humear como en sus mejores tiempos, aunque no siempre con las tiras y los jugosos cortes vacunos como eje sobre el que giran las achuras, chorizos, morcillas, chinchulines, etc, sino con la alternancia de cerdo y pollo, que hace una década entraron el la cultura popular y le disputan el consumo per capita a la tradicional carne bovina.

Por Urgente 24

El que pasó fue un muy mal año p´al gaucho con los asados. Arrancaron con el precio por las nubes cuando los ganaderos retuvieron hacienda en pleno cambio de gobierno. Y arrastraban la afrenta de salir últimos en el Mundial del Asado 2015 disputado en la ciudad sueca de Gotemburgo.

Hubo un cambio de expectativas al finalizar el año pasado que “hizo que el productor se quedase con las vacas y generara una menor oferta, lo que derivó en aumentos muy fuertes a comienzos de 2016”.

La reacción popular se hizo sentir: les cruzaron los pinchos sobre las parrillas hogareñas donde se solía rendirles culto a los asados los fines de semana, o en muchos casos terminaron siendo sustituidos por cortes de cerdo o de pollo. El consumo de carne vacuna cayó 4,1% en 2016, promediando los 57 kilos por persona. Hacia octubre había llegado a ser el segundo más bajo en 16 años, aunque las exportaciones crecieron 16%.

Como no hay mal que dure 100 años, el pronóstico de los especialistas para este año es que volverán las clásicas humaredas de la carne vacuna asada a perfumar las zonas aledañas a las que se practica el culinario ritual. La razón es que por mayor oferta no subirá la carne en 2017.

En la foto, el asado ya no está solo. Los cortes vacunos hoy tienen un precio de mercado que va desde $90 a 180, mientras que los de cerdo cuestan, en promedio, un 30% menos y el pollo va de $32 a 45 el kilo. Aunque el valor se prevea congelado para el año que se inició, la tira vacuna tendrá competencia arriba de la parrilla con las costillitas y chuletas de chancho y los pollos faenados.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), aseguró que, gracias a un aumento en la oferta, el presupuesto para comer un asado no va a sufrir los aumentos que hubo el año pasado.

Sube el stock

“Argentina, a raíz del gobierno anterior, perdió 12 millones de cabezas, y el actual recuperó 2. El productor está aumentando su stock, vamos a tener entre 300 mil y 500 mil terneros más que en 2016 y en 8 a 10 años vamos a recuperar los 60 millones de cabezas que supimos tener”, sostuvo.

Sin embargo, ya nada será como antes. Por primera vez en la historia, el consumo per cápita de carne porcina y aviar en conjunto supera al de carne vacuna en Argentina. 2016 cerró con un promedio de 55 kilos de carne vacuna por habitante en Argentina y 60 entre carne porcina y aviar.

Si bien no está cuantificada por ciudad, los empresarios consultados aseguran que este año creció en promedio un 15% la venta de pollos y entre 20% y 30% la carne de cerdo.

Entre los motivos, hay dos fundamentales. En primer lugar, un cambio de hábito que comenzó hace 5 años y que en 2016 se consolidó entre la población. En segundo término, realismo económico. La merma se debe a varios factores, entre los cuales se destaca un cambio cultural.

“Hace 10 años, Argentina consumía 19 kilos de pollo por año, hoy 46; y 6 kilos de cerdo, hoy 16 kilos”, explicó Schiariti.

Hubo una mayor presencia, eso sí, en Europa y Estados Unidos, que abrieron las barreras al ingreso de los cortes vacunos refinados a través de las cuotas Hilton y la 481, lo cual validó la subida del piso de los precios que perciben los frigoríficos por efecto contagio del rubro exportador.

Los asadores argentinos se tomaron revancha del humillante último puesto en el Mundial en Suecia y el año pasado organizaron, a fuego lento, un Campeonato Federal de cocción de carne vacuna en el obelisco porteño.

Entraron en la competición 24 duplas de “parrilleros“, como se llama a los cocineros asadores en el Río de la Plata, que entregó el premio al Mejor Asador del País. Cada provincia y el distrito federal estuvieron representados por una pareja.

Los maestros asadores portaron sus leñas y carbones para el fuego y cortes variados de carne.

“La magia de un asado es el resultado del amor que se ponga en la comida más característica de Argentina“, dijo a la prensa Pablo Rivero, dueño de un restaurante y jurado del campeonato.

