Violenta entradera a la ex esposa de Julio Alak en La Plata: la agarraron de los pelos y la dejaron encerrada

La víctima es la fiscal María Scarpino, con quien el ex ministro de Justicia de Cristina Kirchner tuvo 3 hijos. Se llevaron dinero, joyas y un teléfono celular.

La fiscal de Delitos Culposos de la ciudad de La Plata, María Scarpino, fue esta vez la nueva víctima de la inseguridad. Pleno mediodía, lleno de gente, nada impidió que los delincuentes se atrevieran a un golpe audaz.

Fue en la puerta de su casa de la calle 45 entre 19 y 20. Se estaba despidiendo de un técnico que le había ido a pasar el presupuesto para arreglarle el aire acondicionado. Los hijos de la ex esposa del ex ministro de Justicia y ex intendente municipal, Julio Alak, no estaban porque se encuentran de vacaciones. Estaba sola.

Vieron la puerta entornada y aprovecharon. Poco sirvieron los gritos de Scarpino. Nadie la ayudó. Eran dos delincuentes, uno de ellos la tomó de los pelos, la arrastró varios metros por el piso y la encerró en una habitación de la planta alta. Revolvieron la casa entera en sólo un par de minutos.

Se llevaron joyas, el celular de la fiscal y unos 30 mil pesos que tenía guardados para hacer un viaje en un mes. Los ladrones llegaron caminando, y cómo escaparon es un misterio. Pero no dejaron testigos ni rastros y a pesar del operativo cerrojo que se montó después de la denuncia todavía permanecen prófugos.

