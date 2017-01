Un operador de Odebrecht le giró U$S 600 mil al jefe de la ex SIDE

El cambista Leonardo Meirelles, condenado por el Lava Jato, hizo en 2013 cinco transferencias a Gustavo Arribas desde una cuenta controlada por una “empresa fachada”. El titular de la AFI sólo reconoce una.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, recibió en septiembre de 2013 alrededor de U$S 600.000 del operador de la empresa Odebrecht, Leonardo Meirelles, actualmente preso en Brasil tras haber admitido su participación en el escándalo de coimas conocido como Lava Jato. El hecho fue revelado por el diario La Nación.

Según publicó el periodista Hugo Alconada Mon, que tuvo acceso a los registros de transferencias bancarias aportadas por Meirelles al expediente, el operador transfirió U$S 594.518 mediante cinco giros a una cuenta de Arribas en la sucursal Zurich del Credit Suisse. Los pagos se hicieron entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013 desde una cuenta bancaria en Hong Kong que era controlada por una “empresa fachada”: RFY Import & Export Limited.

Desde esa firma –sostiene la justicia brasileña– se pagaron coimas y llevaron adelante maniobras de lavado de dinero y evasión.

Semanas atrás, Meirelles reconoció que pagó “coimas” en Argentina. Respecto a las operaciones con Arribas, ahora desde su entorno dijeron que “esas transferencias en efecto se realizaron y probablemente fueron irregulares” y apuntaron a Alberto Youssef, el jefe de Meirelles y uno de los arrepentidos que aportó pruebas clave para la investigación del juez Moro.

Las transferencias al hombre a quien el presidente Mauricio Macri le alquila su departamento de avenida Del Libertador y Cavia empezaron a realizarse un día después de que Odebrecht confirmara que sellaba el contrato para la realización del soterramiento del tren Sarmiento, que 25 días antes el gobierno de Cristina Fernández había vuelto anunciar. Los depósitos fueron por U$S 154.666; U$S 70.500; U$S 120.352; U$S 90.000; y U$S 159.000.

Colaboradores de Arribas, en tanto, reconocieron a La Nación sólo una de las cinco transferencias por parte de Meirelles. Se trata de la segunda, por U$S 70.495, que tuvo lugar el 26 de septiembre de 2013 y adjudican a la venta de un inmueble en San Pablo sobre el que no se aportaron más datos. En ese momento, el “Señor 5” vivía en Brasil y se dedicaba a la representación de futbolistas.

Por otro lado, dijeron que Arribas no conoce a Meirelles ni a Yousseff, y explicaron que ambos eran “cambistas”, por lo que “quizá le hayan hecho esas transferencias por encargo de terceros”. “Jamás tuvo ninguna vinculación comercial o prestó servicios para ningún ente público en la Argentina o Brasil durante su actividad empresarial privada, y todas sus cuentas en el país y en el exterior están declaradas”, completaron.