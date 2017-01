Qué explicación le dio el juez de la causa al abogado de la familia de Brian Aguinaco

El letrado de la familia, Guillermo Endi, se refirió a la liberación del asesino del chico de 14 años, en una nueva marcha en Flores.

Durante la marcha en Flores que tomó más fuerza tras la decisión del juez Enrique Velázquez de dejar en libertad al autor material del crimen, Brian González, el abogado de la familia de la víctima, Guillermo Endi, explicó por qué e acusado recuperó la libertad.

Estuvimos a la mañana con Velázquez. Explicó que los menores no son punibles de 16 para abajo, no lo puede detener más de 10 días. No tenía opción de no dejarlo libre”, comenzó.

El acusado viajó a Perú y allí vivirá con sus abuelos, a quienes se les otorgó la tutela. El letrado explicó que “Este tipo de menores con el panorama que tenía, por cómo fue educado, era muy probable de que vuelva a delinquir”.

El abogado fue muy firme al asegurar que este joven fue el asesino de Brian: “Está reconocido en rueda de reconocimiento, se quiso escapar del país, está clarísimo. Hay que sobreseerlo, no importa si fue el autor o no. Tiene que estar sobreseído, no es punible. No va a ser juzgado, es menor”.

El defensor de la familia Aguinaco reveló que el juzgado podría haber actuado diferente: “Hay herramientas para crear jurisprudencia y aplicar la ley de otra manera. A este chico le faltaban dos meses para cumplir los 16. Ante tal hecho podrían haberlo procesado. De 16 a 18 es procesado”.

“La justicia una vez más defrauda a la sociedad. Cuando vote en las urnas tiene que saber a qué legisladores están votando, porque los legisladores arman las leyes. En la arquitectura de la ley deben convocar a los jueces de la Corte y de primera instancia que son los que interpretan la ley”, sentenció Endi.

http://www.diarioveloz.com