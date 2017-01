¿Charlotte Caniggia fue una pantalla? Los chats ardientes de Loan y Tomasito Süller

Se filtraron charlas vía WhatsApp entre el ex novio de Charlotte y el mediático.

En medio de los rumores de violencia de parte de Loan a Charlotte Caniggia, se filtraron charlas vía WhatsApp entre el joven y Tomasito Süller donde queda sentado que tuvieron una relación.

“Te voy a dar un beso antes de irme… que lindo besas”, le decía Tomasito a Loan.”Estuvo bueno me gusta que estés depilado. Me parece re higiénico, yo también me depilo viste”, le confió Tomasito al ex de Charlotte Caniggia.

“Yo también la pasé bien cuando me haga una escapadita nos vemos de nuevo querés?”, le contestó Loan, según cuenta Primiciasya.

