Bebida con papaya, manzana y jengibre para tratar las rodillas artríticas

Para conseguir una mejora en la condición que afecta a las rodillas artríticas debemos ser constantes con el consumo de esta bebida natural, ya que sus efectos son acumulativos

Las rodillas artríticas cursan de forma habitual con la osteoartritis, una condición progresiva que desgasta lentamente cartílago de las articulaciones cuando sobrepasamos la mediana edad.

Por otro lado, la artritis reumatoide localizada también en las rodillas puede aparecer a cualquier edad.

Son, sin duda, enfermedades similares con orígenes distintos que afectan a nuestra movilidad, a nuestra capacidad de ser productivos y de disfrutar de nuestros instantes de ocio.

Ahora bien, el que no dispongamos de momento de un fármaco que resuelva por completo esta condición articular no quiere decir que no podamos tener una auténtica calidad de vida.

Lo más importante para afrontar estas situaciones es saber, en primer lugar, qué tipo de artritis específica padecemos.

A continuación, nos someteremos al tratamiento que nos recomienden los médicos. Por último, y no menos importante, cuidaremos de nuestra alimentación al máximo.

De ese modo paliaremos los procesos inflamatorios en la medida de lo posible y favoreceremos, por ejemplo, la regeneración del cartílago.

Hoy en nuestro espacio queremos proponerte que descubras esta bebida natural con la que reducir el dolor y la inflamación.

Estamos seguros de que te servirá de gran ayuda. ¿Tomamos nota?

Bebida para las rodillas artríticas

El dolor asociado a las rodillas artríticas aparece de forma periódica. Cuando nos levantamos por la mañana, cuando subimos las escaleras, cuando cambia el tiempo, cuando nos acostamos por la noche…

Los espolones óseos u osteofitos suelen inflamarse durante las primeras horas del día. De ahí, y solo como ejemplo, que sea común ver un enrojecimiento en nuestras rodillas y notarlas incluso calientes al tacto.

Cuando esto ocurra podemos hacer uso de la terapia frío-calor y, a su vez, recurrir a esta bebida fabulosa. Es fácil de preparar, sienta bien y puede evitar que recurras a un fármaco antiinflamatorio.

A continuación, te hablamos de los beneficios de sus tres ingredientes principales.

Las manzanas y su poder depurativo

El jugo de manzana natural es fabuloso para reducir el impacto de la artritis. No cura ni resuelve estos procesos degenerativos, pero reduce su incidencia al tratar la sintomatología asociada.

La manzana es rica en potasio, un mineral esencial para reducir los procesos inflamatorios y depurar toxinas.

Asimismo, esta fruta maravillosa nos aporta boro, otro mineral indispensable para asentar el calcio en nuestros huesos.

Por otro lado, vale la pena destacar también el poder de los taninos presentes en la manzana: tienen un gran efecto antiinflamatorio y depurativo.

La papaya y la vitamina K

Algo que te será interesante descubrir es que el déficit de vitamina K se asocia de forma habitual con mayores problemas de artrosis, fracturas óseas y un cartílago menos flexible.

El consumo regular de papaya nos ofrecerá una buena cantidad de vitamina K.

Gracias a ella favorecemos la síntesis de más proteínas par fortalecer así la matriz ósea, y además mejorar la absorción del calcio.

Por otro lado, la papaya es muy rica en vitamina C, muy importante para fortalecer nuestras defensas y poder hacer frente así a los procesos asociados a la artritis de las rodillas.

y poder hacer frente así a los procesos asociados a la artritis de las rodillas. Además, esta fruta excepcional es muy poderosa para regenerar el cartílago: hará que sea más fuerte y flexible, frenando así el avance de la artritis.

Jengibre para el dolor articular

En nuestro espacio te hablamos muy a menudo de los grandes beneficios de esta raíz milagrosa y con una larga tradición terapéutica.

Antes que nada conviene recordar que. en caso de que tengamos hipertensión, no será adecuado incluir en nuestra bebida natural este ingrediente.

Si no es así, y si nuestra tensión entra dentro de los parámetros normales, no dudes en añadir jengibre: es ideal para reducir el dolor y la inflamación.

El jengibre dispone de unos elementos llamados gingeroles, muy adecuados para tratar cualquier proceso inflamatorio asociado a las enfermedades articulares .

. No obstante, debemos tener en cuenta que este compuesto activo solo es útil cuando consumimos jengibre fresco.

En caso de recurrir a las cápsulas o al jengibre en polvo su efecto para tratar el dolor no será tan efectivo.

Cómo preparar mi remedio para aliviar la sintomatología de las rodillas artríticas

Ingredientes

1 manzana

½ cucharadita de jengibre (2 g)

½ papaya (140 g)

1 vaso de agua (200 ml)

1 cucharadita de miel (7,5 g)

Preparación

Como siempre te indicamos en nuestro espacio, es importante que consigamos productos de cultivo orgánico.

Empezaremos lavando bien la manzana y retirando después la piel y las semillas.

Obtén a continuación los 2 gramos del jengibre fresco.

En la batidora, incluye la media papaya, el vaso de agua, la manzana cortada en 4 partes y el jengibre.

Procesa hasta conseguir una bebida homogénea y endulza con un poco de miel si lo necesitas. Es importante que la bebas durante las primeras horas del día.

Por otro lado, y para terminar, recordarte solo que esta bebida tiene un efecto acumulativo. Es decir, notaremos sus efectos al cabo de 5 o 6 días.

Sin embargo, en la primera toma apenas percibiremos sus beneficios.

¡Vale la pena intentarlo!

mejorconsalud.com