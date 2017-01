El jefe de la AFI quiere que los espías puedan detener gente

Así se lo planteó a un grupo de legisladores; dos se comprometieron a trabajar en una reforma de la Ley de Inteligencia para darle facultades policiales a los agentes de la ex SIDE. Según expertos, “es una locura”.

El director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quiere que los espías puedan realizar detenciones para evitar que “los delincuentes se le escapen”. Y así lo planteó ante los legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, en una reunión que encabezó en su despacho.

Según publicó el sitio La Política Online, el cónclave se dio en octubre pasado y contó también con la participación de Silvia Majdalani, subdirectora general del organismo.

El reclamo de Arribas responde a la desarticulada relación que mantienen los agentes de la ex SIDE y la Policía Federal. Sobre todo, cuando se trata de casos no mediáticos. Uno de los presentes en aquel encuentro reveló a LPO que el Señor 5 “relató como un espía convivió con una banda delictiva y cuando pidió su detención, la Federal lo ignoró y los malhechores huyeron”.

Ante esto, al menos dos legisladores anticiparon que presentarán en febrero proyectos para modificar la ley de inteligencia, sancionada durante la gestión de Fernando De la Rúa. Precisamente, fue esa norma la que limitó para siempre a los presidentes a nombrar sólo al director y subdirector de “La Casa”. Por debajo de ellos sólo hay empleados de carrera con la única misión de nutrir de información al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, en el Congreso no hay consenso respecto a la posibilidad de dotar a los espías de tantas facultades, ya que no saben si están instruidos para trabajar de policías.

Un ex agente de inteligencia consultado por Adelanto 24 sobre esta iniciativa, opinó: “Es una locura. Los espías no están para denunciar, para eso está la policía. Y los que deben actuar son los jueces y fiscales”. En ese sentido, el experto enfatizó: “La inteligencia está para la seguridad nacional, no para la delincuencia. Esto ya es cualquier cosa, parece un capítulo de Capusotto”.

http://adelanto24.com