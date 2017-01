Bergman “corrigió” el sueldo del asesor de 19 años pero sigue dejando dudas

Ante la ola de críticas por la designación de Roust Elgue, el ministro de Ambiente le “bajó” el salario, pero un detalle lo deja expuesto.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue blanco de durísimas críticas la semana pasada. A la polémica por las más de un millón de hectáreas incendiadas en la Patagonia, la provincia de Buenos Aires y La Pampa se sumó luego la designación de un joven de solo 19 años como asesor del ministro, por un sueldo de $70 mil. Este lunes, el Gobierno quiso borrar el error corrigiendo la medida pero sigue dejando dudas.

Cuando las críticas llegaban de todos lados, en la flamante cartera que conduce el rabino Bergman salió a decir que los 68 mil pesos de salario bruto (56 mil de neto) para un joven que salió de la secundaria hace dos años se debió a un “error administrativo” y que fue corregido ese mismo día. Además, consignó que Juan Francisco Roust Elgue, hijo de un ex vocero de Carlos Ruckauf y Alberto Fernández, no llegó nunca a cobrar ese salario. Sin embargo, las resoluciones de designación y rectificación dicen otra cosa.

Este lunes se publicó en el Boletín Oficial la rectificación sobre el empleo de Roust Elgue, que ahora no tiene cargo de asesor sino de “auxiliar” y que no cobrará 2.600 unidades retributivas sino “solo” 850, unos 22.457 pesos de sueldo bruto ($18.414 de sueldo neto). Pero la resolución 19/2017 tiene fecha de elaboración del 6 de enero, un día después de que estallaran los cuestionamientos contra Bergman por esta decisión, y no el mismo día que se firmó la resolución original (616/2016), que fue el 30 de diciembre de 2016.

Originalmente, el Ministerio había explicado que la rectificación salió inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial de la designación, que ocurrió el martes 3 de enero de 2017. Sin embargo, ni el miércoles 4, ni jueves 5 o viernes 6 de enero había salido ninguna medida al respecto. El motivo ahora se conoce: recién el viernes y con el conflicto en pleno auge dieron marcha atrás.

