Los depósitos en moneda extranjera de privados, en su mayor nivel en 15 años

Los depósitos en moneda extranjera del sector privados alcanzaron en diciembre pasado el mayor nivel en 15 años, al totalizar u$s 22.450 millones, según informó este viernes el Banco Central.

En su habitual informe monetario mensual, el BCRA dio a conocer que el “el saldo de los depósitos en moneda extranjera alcanzó a fines de diciembre los u$s 24.450 millones”.

Según la autoridad monetaria se registraron “reducciones en las colocaciones de sector público y subas en las del sector privado. Estas últimas aumentaron u$s 1.700 millones durante el mes, hasta alcanzar un saldo de u$s 22.450 millones al término de diciembre, el

mayor nivel desde comienzos de 2002”.

Fuentes del Central indicaron a ámbito.com que el ingreso de dólares proveniente del sinceramiento fiscal “seguramente fue el principal motivo de la suba, aunque aclararon que no el único factor”.

“Los depósitos en dólares de los privados subieron, paulatinamente, durante todo 2016. Por caso, en octubre y noviembre, se dispararon u$s 3.700 y u$s 4.100 millones, respectivamente, mientras que en diciembre alcanzaron los u$s 1.700 millones, lo que muestra que subieron durante casi todo el año”, explicaron desde la autoridad monetaria.

