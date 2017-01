El massismo criticó la decisión del PAMI y un ex ministro kirchnerista la defendió

La decisión del PAMI de dejar de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años de antigüedad o más de un inmueble despertó sensaciones distintas entre el massismo y un sector del kirchnerismo.

“Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó”, explicó. Y subrayó que “el PAMI tiene excedente financiero” y que “es acreedor en más de USD 1.000 millones del Estado”.

En esa línea, la diputada por el Frente Renovador Mirta Tundis consideró que “para el gobierno los jubilados son un gasto, no personas”.

“Me preocupa que, en tema de los adultos mayores, el Gobierno nacional se enfoque en quitar derechos, en lugar de asegurarlos y ampliarlos”, advirtió. “Los jubilados no deben ser la variable de ajuste del plan del nuevo ministro de hacienda, y mucho menos cuando lo que está en juego es su salud. Con los remedios no”, insistió.

En cambio, el ex ministro de Salud kirchnerista Ginés González García consideró que no es “mala” la decisión. “PAMI tiene un sistema extraordinariamente generoso desde el punto de vista de la cobertura”, sostuvo. “Ha habido una sobreutilización que no es solidaria, de gente que tiene recursos y pide que le cubran el 100%”, remarco.

Para el ex funcionario, “una cosa no solidaria es que quien puede afrontar una pequeña porción del pago del medicamento se presente como si fuera una persona sin ingresos a tener una cobertura el 100%”.

En declaraciones a Radio 10, se manifestó a favor de no otorgar medicamentos gratis a “las personas que pueden pagar algo, un porcentaje pequeño”, al subrayar que “no tiene sentido si tienen un avión”.

