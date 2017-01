Cristiano Rattazzi: “Macri se merece un monumento”

El presidente de Fiat Argentina destacó la salida del cepo cambiario, el acuerdo con los holdouts y el fin de las retenciones a las exportaciones. También, se definió como un “admirador” de Sturzenegger y cuestionó a dirigentes del Frente Renovador.

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri “se merece un monumento” y advirtió que a los “inversores les preocupa más los atajos populistas” como el de los diputados Sergio Massa, Axel Kicillof y Diego Bossio, en la cuestión del impuesto a las Ganancias, que un “cambio de ministro de Economía”.

“Soy un enorme admirador de Federico Sturzenegger (presidente del Banco Central) y de lo que está haciendo para reducir fuertemente la inflación que tiene que bajar de aquí a tres a cuatro años, a 3 o 4 por ciento por año”, expresó.

Además, el empresario elogió al gobierno de Mauricio Macri al sostener que se “merece un monumento por hacer sacado el cepo, el acuerdo con los holdouts y haber eliminado retenciones a las exportaciones”.

En una entrevista publicada hoy en el diario Clarín, Rattazzi criticó a dirigentes del Frente Renovador: “Hay que prestarle atención a gente seria como Massa, (Marco) Lavagna y (Graciela) Camaño, que propusieron esa ley de Ganancias que era una mamarracho enorme, incompatible con sistema impositivo normal”.

“Eso me preocupa. No puede ser que gente que dice que quiere un país normal, como Massa, después vote por imponer impuestos e inmuebles no utilizados o reponer retenciones a la minería, a meses de haberlas sacado”, enfatizó sobre el proyecto que había sido aprobado en la Cámara baja.

Rattazzi indicó: “Siempre he visto que los países ordenados y abiertos al mundo son lo que les ha ido mejor. Y los países desordenados y cerrados al mundo terminal muy mal”.

Tras la remoción de Alfonso Prat-Gay del Palacio de Hacienda, el titular de Fiat subrayó: “A los inversores les preocupa más los atajos populistas, como el de Massa, Bossio y Kicillof con Ganancias, que un cambio de ministro de Economía”.

