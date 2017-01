La justicia falló a favor del nieto recuperado que quiere conservar su apellido adoptivo

Se trata de Hilario Bacca, el nieto recuperado número 95, quien lleva varios años intentando mantener el nombre que le dieron sus padres adoptivos. Recién ahora la justicia falló a su favor, aunque no se trata de una sentencia firme.

Bacca nació el 27 de febrero de 1978 en la ESMA y para las Abuelas de Plaza de Mayo es Federico Cagnola Pereyra, hijo de Eduardo Cagnola y Liliana Pereyra. Ambos fueron secuestrados en 1977, en una pensión de Mar del Plata.

Sus padres adoptivos son José Bacca y Cristina Mariñelarena, quienes no estaban al tanto del verdadero origen de su hijo. A los cuatro años le contaron que no era su hijo biológico y, con el tiempo, lo instaron a que averigüe sobre su historia. “Mis padres me proponían acercarnos a alguna entidad para saber sobre mi origen. Siempre fue mi decisión no hacerlo”, dijo en una nota realizada por Perfil en 2015.

En 1997 Hilario comenzó a ser contactado por H.I.J.O.S., cuando se instaló en Buenos Aires para comenzar sus estudios. Según dice, la agrupación lo “persiguió varios años”. “Me aprietan, me aprietan hasta que un día les digo: hagan lo que tengan que hacer pero yo voluntariamente no tengo interés de ir a buscar nada de esto”, afirmó en otra entrevista, realizada por Infobae.

Bacca le pidió directamente al juez federal Jorge Ballesteros que lo exima de averiguar quiénes eran sus padres biológicos. Sin embargo, como estaban involucrados los delitos de secuestro y desaparición de personas, magistrado ordenó un allanamiento en su vivienda para tomar en forma compulsiva muestras biológicas que permitan realizar el análisis de ADN.

“A las 5 de la mañana me golpearon la puerta, me dijeron que si no les abría la tiraban. Era personal del Ejército armado, la jefa del Hospital Durán y dos testigos. Fue terrible. Se llevaron un par de medias, un cepillo de dientes y el resultado lo sacaron de una maquinita de afeitar”, relató a Infobae.

Bacca conoció a sus abuelas biológicas el 8 de septiembre de 2008, en la audiencia donde se conoció el resultado del ADN. Se trataba de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Filial La Plata, Jorgelina “Coqui” Azzarri de Pereyra , madre de Liliana y Nilda Cagnola, madre de Eduardo.

Hilario nunca logró congeniar con Coqui, quien falleció el 30 de septiembre pasado, por los ataques que les propiciaba a sus padres adoptivos. Sin embargo, logró crear un vínculo con su familia paterna.

En 2013, el Tribunal Oral Federal Nº 4 porteño ordenó inscribir a Federico Cagnola Pereyra en un juzgado civil. Sus padres adoptivos fueron condenados a seis años de prisión. La mujer que lo entregó, Inés Graciela Lugones, viuda del el jefe del centro clandestino El Vesubio, Guillermo Minicucci, recibió la misma pena.

A partir de ese momento comenzó una batalla legal para conservar el nombre que llevó durante los últimos 39 años: “Lo que yo pido es incorporarle a mi vida esta historia, sumarle a Hilario Bacca todo lo necesario, pero sin hacerlo desaparecer. Quieren matar subjetivamente a alguien que ya existe, que está acá”, le decía en 2015 a Perfil.

Ante la justicia, Bacca ratificó sus intenciones de mantener su nombre y le solicitó al Estado, como principal responsable de su situación, que le provea un abogado. También denunció que durante el proceso recibió muchas presiones de organizaciones de DDHH, principalmente por parte de Abuelas.

Recién ahora el Tribunal Oral Federal Nro. 4 accedió a su pedido, aunque no se trata de una sentencia firma y, en caso de ser apelada, deberá resolver la Cámara Federal.