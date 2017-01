#YaNoNosCallamosMás: el conmovedor testimonio de tres jóvenes que denunciaron a Cristian Aldana

El líder de la banda El Otro Yo está detenido con prisión preventiva luego de que diez mujeres lo denunciaran por abusos cuando eran adolescentes. En un video, tres de ellas contaron lo que padecieron.

“Fue una situación de humillación total, me sentí un trapo de piso, me sentí una basura, me sentí nada, que me merecía eso”. Quien habla es una de las diez jóvenes que denunciaron al músico Cristian Aldana por abusos sexuales reiterados cuando eran adolescentes, y es uno de los tres testimonios que se puede escuchar en un conmovedor video donde cuentan lo que tuvieron que sufrir durante años.

El líder de El Otro Yo está detenido desde diciembre pasado. Ariell, Charlie y Felicitas son tres de las jóvenes que lo denunciaron. En una entrevista con el medio colaborativo La Matria, dieron cuenta del padecimiento que tuvieron que afrontar.

“Todas las denunciantes, las 10 denunciantes, y todas las víctimas renacimos de las cenizas, porque él nos mató. Él es un femicida psicológico. Él nos mató. Mató nuestra inocencia, nuestra posibilidad de creer en el amor. Mató un montón de cosas que nos costó mucho reavivar, mucho tiempo de autocastigo, de odio a nosotras mismas”, cuenta Charlie.

Aldana está detenido con prisión preventiva desde el 23 de diciembre, acusado de abuso sexual, corrupción de menores y transmisión de enfermedades. Las mayoría de las denuncias fueron presentadas en mayo pasado en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), cuando desde esa unidad advirtieron la existencia de denuncias públicas realizadas por las víctimas en un perfil de Facebook.

El juez de instrucción porteño Roberto Ponce rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Aldana. En esa resolución, el magistrado sostiene que en todos los casos investigados hubo por parte de Aldana una “ausencia total de consideración a la minoridad de las víctimas y, también un claro desprecio al género femenino e incluso una falta total de respeto a la noción más elemental de la dignidad humana”.

