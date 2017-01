Un fuerte estallido ha sido registrado en la ciudad de Jableh, noroeste de Siria. Ha dejado al menos once muertos.

Una potente explosión se ha producido en la ciudad siria de Jableh, en la costa del mar Mediterráneo. La agencia estatal de información SANA ha calificado el hecho como “atentado terrorista”.

Según los datos de la Policía, un coche bomba ha sido detonado cerca del estadio municipal, dejando 11 víctimas mortales y 30 heridos.

First footage from the explosion in #Jableh #Latakia #Syria. pic.twitter.com/kaCKPOAKUt

— Hamosh (@Hamosh84) 5 de enero de 2017