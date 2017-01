Píldora poscoital

La denominada ‘píldora del día después’ es un método anticonceptivo de emergencia para usar tras una relación sexual sin protección. Desde el 2009 se vende en las farmacias sin necesidad de receta médica.

¿Qué es la píldora de emergencia?

La píldora poscoital, también denominada píldora del día después o anticoncepción de emergencia o de urgencia, está hecha de una sustancia llamada levonorgestrel, que impide o retrasa la ovulación. Se trata de un anticonceptivo de emergencia, por lo que se ha de utilizar solo cuando haya riesgo de un embarazo no deseado por haber mantenido una relación sexual sin los medios ordinarios de protección o cuando éstos han fallado por:

Una rotura del preservativo.

La expulsión del DIU durante la penetración.

Un olvido en la toma de la pastilla anticonceptiva habitual.

Retirada del parche anticonceptivo superior a un día.

Retirada temporal del anillo vaginal durante más de tres horas.

No es, por tanto, un anticonceptivo al que recurrir como primera opción, pues su eficacia no es del 100%. Es inferior, por ejemplo, a la de los anticonceptivos hormonales orales. Ten en cuenta, además, que la píldora de emergencia no te protege contra las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ni el SIDA.

¿Cómo funciona la píldora poscoital?

La píldora de emergencia está compuesta por una cantidad elevada de una hormona (levonorgestrel) similar a la que producen los ovarios. Al ingerirla actúa en diferentes cauces para frenar el embarazo: se frena el proceso de ovulación, la fecundación del óvulo por los espermatozoides se ve dificultada y, en caso de producirse, evita que el óvulo se implante en el útero.

¿Quién puede utilizar la píldora del día después?

La píldora poscoital puede ser utilizada por cualquier mujer en edad fértil. Se trata de un medicamento seguro aprobado por la Organización Mundial de la Salud y que no precisa de ningún reconocimiento o análisis previo a su toma.

Su función es evitar el embarazo antes de que éste se produzca, por lo que es importante saber que si la mujer ya está embarazada, la píldora postcoital no es eficaz. Una vez producida la implantación del embrión, este fármaco ya no puede evitar la gestación ni produce ningún problema o lesión en el embrión.

Lejos de lo que piensan algunas personas, erróneamente, sobre que no es seguro tomarla en la edad adulta, has de saber que no hay límite de edad para la toma de esta píldora.

Cuándo y cómo tomar la píldora poscoital

La píldora anticonceptiva de urgencia se comercializa en envases monodosis de un único comprimido de 1.500 microgramos. El porcentaje de eficacia de la píldora es mayor cuanto antes la tomes, por lo que, contradiciendo a su nombre popular, no hay que esperar al día siguiente. Según un informe elaborado por la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) en septiembre de 2009, lo ideal es hacerlo en las 12 horas posteriores al coito. Si la ingieres en las primeras 24 horas, su eficacia para evitar un embarazo es del 95%. Entre las 24 y las 48 horas, es del 85%. Entre las 48 y las 72 horas, baja al 58%. Al cabo de cinco días, el efecto es nulo. Para que sea efectiva lo ideal es tomar la píldora de emergencia en las doce horas posteriores al coito Si habitualmente utilizas un método anticonceptivo (preservativo, DIU…) recuerda que debes continuar empleándolo como siempre. Si el método que utilizas es un anticonceptivo hormonal oral no debes interrumpir su toma. Dónde conseguir la píldora del día después La píldora poscoital se puede adquirir en las farmacias, como medicamento no sujeto a prescripción médica ni límite de edad o a través de consultorios de atención primaria, de ginecólogos o centros de planificación familiar. Su precio ronda los 20 euros, aunque en algunas comunidades se puede conseguir gratis con prescripción médica. En la actualidad, se comercializa bajo dos nombres: Norlevo (de los laboratorios Chiesi España) y Postinor (Bayer-Schering-Pharma). El número de la venta de pastillas va en aumento: en 2001, año de su implantación, se vendieron en España 144.000; en 2003, 317.000, y en 2005, 400.000.

Efectos secundarios y contraindicaciones de la pildora poscoital

La extensión del levonorgestrel como medicamento en los últimos años se debe a que no provoca daños en un embarazo ya en curso, las contraindicaciones de la píldora poscoital son escasas y, en general, no es tóxico para la mujer, según el citado informe de la Sefac. No obstante, puede generar efectos secundarios y tiene alguna contraindicación. El efecto secundario más común en algunas mujeres tras tomar la píldora del día después es la aparición de náuseas. En caso de vómito durante las tres horas siguientes a la toma de la píldora, debes comprobar si has expulsado el comprimido. Si es así, o te caben dudas, debes tomar otra inmediatamente. La píldora también puede producir: Fatiga o mareos.

Alterar el tiempo o el tipo de sangrado en la siguiente menstruación.

Retrasar el periodo hasta tres días. De ahí que se desaconseje su uso frecuente, pues es muy probable que provoque trastornos en el ciclo menstrual. La contraindicación principal es una hipersensibilidad al levonorgestrel o a los excipientes de las pastillas. Las secundarias, que la mujer tenga antecedentes de insuficiencia renal grave, de embarazo ectópico o de salpingitis (inflamación de las trompas de Falopio). En estos últimos casos, aunque lo ideal sería contar con una opinión médica, la Sefac cree que el beneficio de evitar un embarazo no deseado probablemente es mayor que el de tomar la píldora poscoital.

Preguntas frecuentes sobre la píldora poscoital

En torno a la toma de la píldora del día después es normal que puedan surgir algunas dudas. A continuación intentaremos responderte a las más comunes. Recuerda que puedes resolver cualquier incertidumbre médica con tu médico, ginecólogo, farmacéutico o en un centro de planificación familiar. ¿Cuándo debo acudir al médico? Hay dos casos en que debes acudir al médico tras ingerir la píldora. Si tu siguiente regla es ligera, se retrasa más de tres días o es inusual en algún aspecto, ve a consulta, pues el medicamento podría haber fallado y podrías estar encinta. Y si te duele la parte baja del abdomen también es una señal que nos avisa que se ha de ir al médico, pues podría ser síntoma de un embarazo ectópico. No obstante, los expertos recomienda acudir al médico dos o tres semanas después de su toma para hacer un seguimiento rutinario. En caso de duda, pide siempre información a los profesionales de la salud, en tu farmacia, centro de salud o centro de planificación familiar. ¿Cuándo me vendrá la regla? A muchas chicas les preocupa saber cuándo les bajará la regla para estar tranquilas y descartar el embarazo. Pues bien, en la mayoría de las mujeres la regla aparece en la fecha habitual, sin embargo puede alterarse y aparecer unos días antes o unos días después de lo esperado. ¿Cómo sé que no estoy embarazada? La eficacia de la píldora disminuye cuanto más tiempo haya pasado desde el coito sin protección hasta la toma de la píldora de emergencia. Si, desde su toma, aprecias un retraso de más de siete días en la aparición de la regla, debes acudir a tu médico para descartar un posible embarazo. ¿Hay algún problema en tomar la píldora poscoital repetidas veces? Has de saber que se trata de una anticonceptivo de emergencia, que ha de utilizarse sólo en ocasiones excepcionales y no como un método anticonceptivo habitual. Piensa que tiene algunos efectos secundarios y que no protege frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Es importante que acudas a tu ginecólogo o un centro de planificación familiar para que te indique qué método es el que más se adapta a ti. Si recurres a ella en más de una ocasión dentro del mismo ciclo menstrual es posible que éste se vea alterado y tengas problemas con tu ciclo. ¿Cuándo no debo utilizar la píldora del día después? Si ya estás embarazada o ya han pasado más de 72 horas desde la relación sexual de “riesgo” no es efectivo tomarla ya que no tendrá los efectos que buscas. Tampoco debes tomarla en caso de sufrir alergia a levonorgestrel, la hormona de la que está compuesta esta píldora. ¿Qué hago si la vomito? Si dentro de las tres horas siguientes a la toma sufres diarrea o tienes vómitos, deberás repetir la toma. En ese caso, puedes consultar con el médico, que te aconsejará tomar otro envase. Recuerda que, en condiciones normales, no debes tomar más de un comprimido seguido, los efectos secundarios, náuseas, vómitos y sangrados vaginales podrían potenciarse. ¿Si estoy tomando algún otro medicamento, puede interferir en su efectividad? Tal y como se reseña en su prospecto, el estar ingiriendo otros fármacos pueden influir en su eficacia: es el caso de algunos antibióticos, antirretrovirales, anticonvulsivos… o incluso la hierba de San Juan pueden hacer que la píldora del día después no funcione como se espera.

webconsultas.com