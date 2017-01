Los médicos bonaerenses definen el 1er paro de 2017 a Vidal

Este viernes (6/01) los médicos y profesionales de la salud pública bonaerense de la CICOP decidirán si realizan el primer paro de 2017 a la gobernadora María Eugenia Vidal. Al mismo tiempo, lamentaron la “defección de la CGT” en cuando a no realizar medidas de fuerza.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), que representa a más de 10 mil médicos y profesionales de los 80 hospitales bonaerenses, más hospitales municipales y centros de salud, realizará el primer Congreso Provincial de Delegados de 2017 este viernes 6 de enero a las 9:30 en su sede gremial porteña de la avenida Caseros 4140, donde podrían votar la primera medida de fuerza del año, que sería la segunda en la lucha paritaria del cuarto trimestre de 2016, ya que antes de finalizar el año pararon por 24 horas el 21 de diciembre pasado.

“La falta de convocatoria a una nueva reunión paritaria, luego de la irrisoria oferta del jueves 22/12, rechazada in límine en la propia mesa de negociaciones por nuestros delegados y delegadas de paritarias, reafirma la ausencia de compromiso fehaciente de parte de la gobernadora Vidal con la Salud Pública en la provincia de Buenos Aires”, opinaron mediante un comunicado de prensa.

“La notable distancia entre los discursos y la práctica se torna muy evidente con esta realidad. De poco sirve decir que la Salud es una de las prioridades de gestión cuando la situación de las y los trabajadores es la que padecemos y el destrato se convierte en marca registrada de parte de los funcionarios. Enviar a la Legislatura para su aprobación un presupuesto para el área de Salud aún menor a los padecidos en los últimos años es una definición política que va en consonancia con las decisiones paritarias que vienen adoptando”, sentenciaron.

“La propuesta de aumento salarial de un 1,6 % promedio para el cierre de 2016 se hace más notoria en su insuficiencia cuando observamos que la oferta implica para nuestra categoría inicial (ingresante de planta de 36 horas semanales) un incremento de 98 pesos para sus bolsillos. Y se hace más enojosa cuando los funcionarios esbozan que podría ser mucho mejor si nos dispusiéramos a discutir un acuerdo paritario por todo el año 2017. La medida, calificada como extorsiva por CICOP, no tiene otro fundamento más que intentar sancionar a los profesionales de la Salud por la firme decisión de negociar en forma separada el trimestre final de año y lo que será la discusión del próximo”, explicaron.

Y advirtieron: “El cierre de la paritaria de las y los trabajadores judiciales a inicios de la semana pasada arroja un dato significativo, que el acuerdo del 36 % promedio retroactivo al mes de agosto implica que sólo se definió el año que recién culmina. Ha quedado abierta la discusión para 2017, sumando a nuestro planteo y con la expectativa de que junto a los docentes y un sector muy importante de los estatales (ATE) podamos articular acciones que nos pongan en mejor situación para disputar por mejores salarios y condiciones laborales”, anticiparon.

Por último, abrieron la posibilidad a tomar la primera medida de fuerza de 2017 al precisar que “con la exigencia de una nueva convocatoria con una mejor propuesta salarial, que también defina un compromiso de cumplimiento de los pases a la planta de becarios y becarias – acordado en la paritaria anterior -, la correcta y definitiva aplicación del Decreto de Desgaste Laboral y el tratamiento de las condiciones laborales de las y los residentes, promovemos la realización de asambleas durante la semana a fines de mandatar a las y los delegados para el Congreso del este viernes 6/1, para resolver las acciones a seguir”.

En otro orden, expresaron que “termina un año muy difícil para los trabajadores y trabajadoras en Argentina. Sin decisiones favorables para nuestros intereses, el Gobierno Nacional de Mauricio Macri ha definido su política en favor de quienes detentan el poder real en nuestro país, cuestión manifestada inicialmente con la brutal transferencia de recursos hacia mineras y sojeras, continuada con despidos, salarios a la baja y presupuestos pobres para las áreas sociales y expresada en cada una de las grandes decisiones tomadas”.

Y remarcaron que “si no fue más a fondo el ajuste propuesto por el Gobierno nacional fue por la pelea que diversos sectores estuvimos dispuestos a dar. Pese a la defección de la CGT, que no pasó de algunas quejas iniciales rápidamente morigeradas a fuerza de concesiones convenientes sólo para sus intereses de grupo, fuimos miles quienes evitamos que las decisiones que afectarían las necesidades primordiales de la población fueran aún más fuertes. La pelea contra los tarifazos, la no aceptación de un techo salarial del 25 % para los estatales y el sinnúmero de movilizaciones populares para enfrentar las políticas oficiales constituyen buenos ejemplos al respecto”.

“Tenemos como deuda la conformación de una fuerza mucho más importante para enfrentar estas políticas. La unidad de acción en donde imperen los intereses de la clase trabajadora por sobre los sectoriales es un desafío para 2017. Será un año electoral, con un oficialismo necesitado de reafirmar sus definiciones y donde seguramente habrá espacio para luchar por nuestras conquistas”, finalizaron al respecto.

También expresaron que 2016 fue “un buen año para la CICOP. El último Congreso de Delegadxs de nuestro gremio había esbozado una especie de balance de lo que fue el año 2016 para CICOP, valorándose muy positivamente. La firme decisión de defender nuestros derechos y la Salud Pública se evidenció en las numerosas instancias de debate desarrolladas, las veinticinco semanas en las que llevamos a cabo medidas de fuerza, las muy importantes movilizaciones que protagonizamos – muchas de ellas junto a nuestros aliados de la CTA Autónoma – y las históricas carpas en Plaza Congreso y el Obelisco, acciones que forman parte de una acumulación que será fundamental de cara al futuro. La plena incorporación de los residentes a la vida activa del sindicato, las elecciones que ratificaron en gran forma el rumbo elegido en la conducción, así como el reingreso a la misma de valiosxs compañerxs cabalmente representativxs de sus seccionales son también elementos muy destacados de esta etapa”.

