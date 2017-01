El dolor de Amalia Granata por la repentina muerte de su cuñado: ‘Le harán una autopsia para ver qué pasó’

Germán Sívori de 44 años fue hallado sin vida por su mujer Natalia, hermana de Amalia Granata. La periodista relató su dolor.

Desde su programa de radio, la periodista Amalia Granata habló del hecho que conmocionó a toda su familia. “Mi hermana lo encontró muerto en el baño. Estoy tratando de conseguir pasajes para ir a Rosario a acompañarla”, detalló.

Sus primeras vacaciones con Roque en brazos terminaron de una forma abrupta. A través de un llamado telefónico, Amalia supo que Germán Sívori, el marido de su hermana Natalia, fue encontrado sin vida en el baño de su casa al parecer, después de sufrir un infarto masivo.

“Cuando vi que mi sobrino me llamaba a las 8 de la mañana estando de vacaciones, supe que algo había pasado. Ahora le están haciendo una autopsia para saber qué pasó pero la verdad es que no sé mucho más. No sé si se descompuso o qué, lo primero que me dijeron fue que se había ahogado con su propio vómito”.

La periodista habló en su programa de radio y reveló que no ve la hora de ir a Rosario a reencontrarse con su hermana Natalia y con su sobrino. “Es complicado conseguir pasajes porque estoy en otro país y no hay a Rosario directo. Lo único que conseguí es vía Ezeiza con muchas escalas… al final compré uno vía Colonia aunque lamento no poder llegar a casa a tiempo”.

http://www.diarioveloz.com