El escándalo que protagonizó Karina Rabolini en año nuevo

La ex mujer de Daniel Scioli pasó año nuevo junto a varios amigos y la noche no habría terminado del todo bien.

Karina Rabolini pasó año nuevo junto a varios amigos en un reconocido bar y la noche no habría terminado del todo bien, ya que le arrojaron vasos y botellas vacías.

La ex primera dama de la Provincia de Buenos Aires estuvo junto a un grupo de personas entre ellas su amiga, la ex modelo Teresa Garbesi, que es novia del dueño de The Oldest (El Cano y Enrique Martinez), bar al que concurrieron.

Entre copas y exaltación, sus acompañantes se pusieron a cantar la marcha peronista y cantos a favor de Cristina Kirchner. Los presentes en el bar pidieron silencio, pero no lo consiguieron, por eso mismo comenzaron a volar vasos, botellas y hasta una chopera.

Un policía que estaba de guardia en la cuadra se acercó y Claudio Salomone (ex gerente comercial de Ideas del Sur), también presente, calmó las aguas junto a los dueños.

La empresaria se retiró inmediatamente después de eso. Subió sola a un auto con chofer y se fue.

No hubo denuncias ni la comisaría actuó de oficio. Se trató de mantener todo en silencio, pero finalmente se supo y habría filmaciones del episodio, según informó Mercedes Ninci.

http://www.diarioveloz.com