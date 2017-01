El conmovedor regreso de Nicolás Vázquez al teatro

Reestrenó su obra “El Otro lado de la Cama” en Mar del Plata a pura emoción.

Luego del fallecimiento de su hermano Santiago, Nicolás Vázquez decidió volver a los escenarios y reestrenar, con localidades agotadas, su obra “El Otro Lado de la Cama” junto a su esposa, Gimena Accardi. Fue recibido con mucho afecto de la gente a la entrada del teatro y ovacionado durante su actuación.

Una vez terminada la función, el publicó gritó: “Olé, Olé, Olé… Nicooo, Nicooo”, por lo que el actor no pudo ocultar su emoción y se largó a llorar. Rápidamente, tomó la palabra: “Te amo vieja”.

“Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia que me sostiene y al público agradecerle de por vida, porque no sé como estoy acá todavía. Mejor dicho, si sé, estoy por mi mamá, por mi papá y por mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no termina hoy, pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba. Fue muy loco cuando salí y me dieron tanto cariño. Pensé que no iba a poder y después fue increíble todo salió y en el final me volví a cagar devuelta, no sé si se dieron cuenta”. Le contó Vázquez a los espectadores.

“Cuando te pasa algo así, se te caen las banderas y las tenés que levantar, gracias a mi vieja que es una leona que me agarró y me dijo ‘lo tenés que hacer’ y gracias a la otra leona, la hermana de Santi”, subrayó.

“Nunca se guarden un te amo o un te quiero a la familia. Vamos a seguir adelante y nunca me voy a olvidar de este día. Yo lo extraño todos los días a mi hermano y mi familia también”, resumió el actor que dejó el cierre de la función a cargo de Gimena: “Estamos acá por nuestra familia, porque la vida sigue”.

