Una formación de la empresa Long Island Rail Road se salió de las rieles al llegar a la terminal Atlantic, en Brooklyn. “Fue un caso total”, indicó una pasajera.

Al menos 37 personas resultaron heridas leves este miércoles al descarrilar un tren en la terminal Atlantic en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), informó el departamento de Bomberos que trabajó en las tareas de rescate.

Al menos 37 personas resultaron heridas leves este miércoles al descarrilar un tren en la terminal Atlantic en Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos), informó el departamento de Bomberos que trabajó en las tareas de rescate.

El incidente ocurrió por razones que se investigan a eso de las 8:30 (10:30 hora argentina) cuando una formación de la empresa Long Island Rail Road se salió de las rieles al llegar al andén 6 de la estación.

Photos from #lirr crash at #AtlanticTerminal on track 6, dozens injured. For @WNYC pic.twitter.com/nkXa3oc9N0

“Me levanté de mi asiento y hubo un fuerte impacto y volé hacia adelante y luego volé hacia atrás”, dijo una pasajera, identificada como Amanda al canal CBS2.

“Fue un caos total, hubo humo en el tren y estábamos sentados allí en estado de shock”, añadió. Las imágenes publicadas en las redes sociales muestran la destrucción de la formación en su interior, además del fuerte operativo de bomberos y ambulancias que acudieron al lugar.

These are the scenes from outside Brooklyn's Atlantic Terminal, where a train derailed injuring at least 32 people https://t.co/5reugEucSV pic.twitter.com/IeNHmiAH09

— NBC New York (@NBCNewYork) 4 de enero de 2017