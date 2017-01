Se definió el tribunal que juzgará a De Vido por la tragedia de Once

La causa contra el ex ministro de Planificación Federal cayó en el Tribunal Oral Federal Nº 4.

La Cámara Federal de Casación tomó la decisión durante el último día hábil de 2016. Los argumentos que la justifiquen se conocerán recién al final de la feria.

Una vez concluido el receso judicial, el tribunal deberá dar comienzo a la etapa de prueba para definir qué testigos declararán en el juicio y cuáles serán los elementos del caso a analizar. Luego se procederá a fijar la fecha para el juicio y el cronograma de audiencias.

Este tribunal está integrado por los jueces Pablo Bertuzzi y Néstor Costabel. Leopoldo Bruglia, el tercer integrante, entró de licencia porque asumió como subrogante en la Sala I de la Cámara Federal, por lo tanto habrá que definir un reemplazo. Por su parte, el fiscal será Juan García Elorrio.

Se trata de la investigación por la tragedia que ocurrió en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, a las 8:30 horas, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra los andenes. El saldo fue de 52 muertos y 700 heridos.

Por el hecho, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime a la pena única de seis años de prisión y Juan Pablo Schiavi a ocho años; al ex dueño de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la Línea Sarmiento, Sergio Cirigliano y a otros 17 ex directivos de esa compañía, a nueve años y al motorman de la formación, Marcos Córdoba, a tres años y seis meses.

Las idas y vueltas de la causa

En su veredicto, el TOF2 había ordenado investigar la participación y responsabilidad de De Vido en la tragedia. El sorteo para determinar donde recaería esa causa cayó en el mismo tribunal, pero, ante la recusación de la defensa, sus integrantes dieron un paso al costado porque entendieron que, al haber sido quienes ordenaron investigar al funcionario, se vería vulnerada la imparcialidad.

La causa después terminó en el TOF 3, pero no se quedaron con la causa, ya que entendieron que sólo debían resolver en relación a la renuncia de los jueces del tribunal 2.

Luego la causa pasó al tribunal 4, pero los jueces consideraron que el caso era competencia del tribunal 3. Finalmente, la decisión terminó en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos. Por lo tanto, quedó definido quién juzgará a De Vido y Simeonoff.