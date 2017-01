Mar del Plata: una mujer y su hija de 9 años paseaban por la costa y fueron baleadas desde un auto

Son dos turistas oriundas de Viedma que estaban caminando por la zona del Parque Camet; están fuera de peligro.

Una niña de 9 años recibió una herida de bala y su madre otra más leve, también en una pierna, tras ser atacadas a tiros desde un automóvil cuando caminaban por la costa, en cercanías del acceso al Parque Camet.

Oriundas de Viedma y de vacaciones en esta ciudad, ambas fueron derivadas al Hospital Materno Infantil donde se constató que el proyectil que alcanzó a la menor provocó orificio de entrada y salida sin afectar arterias ni articulaciones, por lo que quedó en observación pero fuera de peligro. La mujer solo requirió curaciones porque la lesión sufrida era superficial.

Los investigadores intentan ahora determinar el origen y motivo de este hecho, que hasta el momento no tiene autor identificado. El relato de las víctimas apunta a un ataque desde un vehículo en movimiento.

Fuentes policiales indicaron que ambas caminaban por la costa, a la altura de la intersección con la calle Beltrán, cuando recibieron los impactos. Aún no se sabe si fue una única bala la que alcanzó a ambas, lo que no se descarta ya que las heridas están casi a la misma altura.

