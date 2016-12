José María Listorti se queda afuera de Ideas del Sur

Angustiado y solidarizado con sus compañeros por los 27 despidos, el conductor ahora tiene los días contados en la productora.

La ola de despidos en Ideas del Sur dejó a varios trabajadores cercanos a Marcelo Tinelli fuera de la productora. Ahora le tocó el turno a José María Listorti, conductor de Este es el Show, que si bien, no recibió carta documento del Grupo Indalo, también tiene los días contados como empleado.

“A partir del viernes yo también me quedo sin trabajo”, manifestó el comediante ya que hoy se despedirá del aire luego de nueve temporadas. La decisión se la habían comunicado de ante mano los gerentes de programación de El Trece.

“No tengo nada firmado para el año que viene. Estamos todos en la misma situación económico”, precisó el conductor, en diálogo con Desayuno americano, y agregó: “En este caso, fue una decisión del canal de no seguir. Hay que respetarlo, aunque no lo comparto. Soy las reglas del juego. Los programas empiezan y terminan y, a este, le tocó terminar el 30 de diciembre”.

Luego de declarar sentirse “mal” y “angustiado” por los que se quedaron fuera de la productora, confirmó que se comunicó con Tinelli ni bien se enteró de la situación: “Quería saber cómo estaba. Si yo me siento así, no quiero imaginar cómo se siente él. Me dijo que se había comunicado con los despedidos y que iba a ver qué hacía a su regreso a Buenos Aires”.

