Agreden a Sandra Borghi, la periodista de TN, y amenazan con “prenderla fuego”

La cronista padeció la violenta reacción de manifestantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.

Luego de la agresión que sufrieron dos cronistas durante la toma en la Comisaría de Flores, Sandra Borghi ahora padeció aprietes y amenazas con “prenderla fuego”.

La periodista expresó, en su cuenta de Twitter, las sensaciones del duro momento vivido. Borghi estaba cubriendo para Todo Noticias el corte sobre la Avenida Alem, que encabezaron manifestantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. “Se sacaron porque no les hicimos nota y nos agredieron”, indicó.

“Al grito de ‘bájala que la vamos a prende fuego’ los manifestantes pretendían que yo baje del móvil”, contó Borghi. “Quiénes son los dueños de la calle, juro que no lo entiendo Piqueteros que se sacan porque no les gusta como cubrís y NO HAY UN SOLO POLICÍA”, cuestionó la falta de un operativo de seguridad.

diarioveloz.com